3 con giáp làm gì cũng may mắn trong 4 ngày tới của tháng 10, tình tiền đều đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:25

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới của tháng 10, có 3 con giáp tình tiền đều đỏ như son, mọi việc đều hanh thông, có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới của tháng 10, Chính Tài chiếu mệnh, 4 ngày này người tuổi Sửu gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Hãy coi đây là động lực để có thể tiếp tục cố gắng và kiếm được những khoản hậu hĩnh hơn nữa trong tương lai.

Với người làm ăn, bạn là người chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi còn rụt rè, do dự khi đứng trước các cơ hội. Đừng biến đây thành lý do khiến bạn bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Hãy tự nhắc nhở mình cần dũng cảm, quyết đoán hơn.

Đặc biệt, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới trong những ngày này. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó trong lần gặp gỡ đầu tiên hoặc khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

3 con giáp làm gì cũng may mắn trong 4 ngày tới của tháng 10, tình tiền đều đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới của tháng 10, có Lục Hợp mà con giáp tuổi Dần xử lý được rất nhiều việc, tất cả là nhờ được mọi người giúp đỡ. Nhất là những việc mang tính đội nhóm, ai cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn một tay nên chẳng có khó khăn nào có thể ngăn trở cả.

Chính Ấn nhắc nhở cho tuổi Dần biết rằng mang đến cơ hội tuyệt vời để khởi động, để bắt tay với những điều mới mẻ, tích cực. Bạn đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Cơ hội của bạn đang đến rồi đấy.

Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, ai độc thân tha hồ đón duyên tới. Những người đang yêu được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến.

3 con giáp làm gì cũng may mắn trong 4 ngày tới của tháng 10, tình tiền đều đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới của tháng 10, Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy tự tin nhận nhiệm vụ.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà đôi bên tránh được những hiểu lầm đáng tiếc.

3 con giáp làm gì cũng may mắn trong 4 ngày tới của tháng 10, tình tiền đều đỏ như son, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10)

Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10)

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10), có 3 con giáp được quý nhân phù trợ, may mắn gõ cửa từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của họ sẽ có bước chuyển mình đáng kể.

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