Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10)

Tuy nhiên, thần may mắn sẽ chính thức mỉm cười với Tý ngay khi đặt chân sang ngày đầu tiên của tháng 10, làm việc gì cũng thành công suôn sẻ, tha hồ đón nhận tin vui.

Tháng 9 vừa qua là thời gian khá ᴄҺật νật với những người tuổi Tý, tai họa cùng xui xẻo liên tục bám đuôi con giáp này. Dù họ nỗ lực làm việc nhưng cũng chẳng dư dả được đồng nào, thậm chí còn đi vay mượn.

Không những thế, Tết sắp tới này còn hốt lộc khủng, tiền tiêu mãi chẳng vơi chính là phúc phần mà con giáp này xứng đáng được hưởng.

Chỉ cần nắm bắt nhanh chóng những thời cơ trời ban, quyết đoán và táo bạo hơn trong công việc, Tý ắt qua ᴄơn bĩ cực đến hồi thái lai. Càng về cuối tháng càng ăn nên làm ra, nhà cao cửa rộng sẵn chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10), Thực Thần mang tới cho người tuổi Dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc. Những chú Hổ nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Ngày Thủy sinh Mộc, đường tình duyên vượng sắc, con giáp này tha hồ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nửa kia. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên vô cùng bền chặt. Tuy không thể tránh khỏi những sóng gió như bất kỳ cặp đôi nào khác nhưng sau cũng cả hai đều chung tay giải quyết khúc mắc và nắm tay nhau một lần nữa.

Người độc thân cũng đừng quá sốt ruột nếu hiện tại vẫn đang lẻ bóng. Không phải bạn không đủ tốt, chỉ là duyên chưa tới thì đừng quá cưỡng cầu. Hãy cứ yêu thương và hoàn thiện bản thân, để ngày tình yêu tìm đến bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chỉ vì chưa kịp chuẩn bị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ đầu tháng 10 đến cuối năm 2022, là thời điểm cực tốt với những người tuổi Thìn, nhất là những tháng cuối năm sẽ tràn đầy niềm vui. Tài lộc của họ gia tăng không ngừng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản, bên cạnh nguồn thu chính cũng dồi dào không kém.

Với những người tuổi Thìn thích an phận, mức lương vẫn rất ổn định, không lo suy giảm, chi tiêu thoải mái. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (1, 2, 3, 4/10), tuổi Thìn dám bứt phá lên làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ.

Tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau, cuộc sống tròn vẹn khiến ai nấy đều ghen tị.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.