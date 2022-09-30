Đúng 16 giờ 00 phút chiều nay (30/9), có 3 con giáp sẽ may mắn hết phần người khác, vận tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi mọi đường

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 08:30

Đúng 16 giờ 00 phút hôm nay (30/9), có 3 con giáp này liên tục gặp may, vận tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ, hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc trong thời gian tới nhé.

Tuổi Sửu

Hôm nay đúng 16h00 chiều, Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Nguồn thu của bản mệnh chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, đủ ăn đủ tiêu lại để ra được khoản tích góp dư dả, không có điều gì cần lo buồn. Không nên tham những khoản phụ thu, dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Những chú Trâu còn được Lục Hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

Đúng 16 giờ 00 phút chiều nay (30/9), có 3 con giáp sẽ may mắn hết phần người khác, vận tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi mọi đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó người độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Bằng sức hút của riêng mình, bản mệnh có không ít “vệ tinh” vây quanh. Những đối tượng theo đuổi trước mắt có thể có những điểm khiến bạn chưa vừa lòng, nhưng hãy bình tĩnh xem xét đã nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có đầu óc nhanh nhẹn, biết cách quản lý tiền bạc. Từ cuối tháng 9, nhất là vào 16h chiều hôm nay, con giáp này được sao may mắn "để mắt" khiến tài lộc tăng dần đều. Nếu bản thân nắm bắt cơ hội và tính toán kỹ lưỡng thì tài chính không phải là vấn đề đối với tuổi Thìn.

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Đúng 16 giờ 00 phút chiều nay (30/9), có 3 con giáp sẽ may mắn hết phần người khác, vận tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi mọi đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn cần hiểu rằng, suy nghĩ quá nhiều những chuyện ngoài lề sẽ khiến bản thân bị rối trí, không thể giải quyết được vấn đề chính và làm tinh thần thêm bất an. Để vận may không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến cơ hội chuyển mình, tuổi Thìn cần suy nghĩ tích cực, bỏ bớt những phiền muộn để tập trung vào công việc. Chỉ cần Thìn nỗ lực, mọi cố gắng sẽ sớm được đền đáp.

Tuổi Mùi

Hôm nay, từ 16h chiều trở đi, dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Để làm được điều đó, trước khi quyết định hãy tìm hiểu kĩ càng, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thì sao bạn có thể khiến cho người khác tin mình.

Đúng 16 giờ 00 phút chiều nay (30/9), có 3 con giáp sẽ may mắn hết phần người khác, vận tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi mọi đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình. Những bận rộn vừa qua không làm tình yêu của hai bạn trở nên phai nhạt. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên, tiếp thêm sức mạnh để người kia tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) có 3 con giáp may mắn được quý nhân hết lòng giúp đỡ nên tiền tài và sự nghiệp thăng hoa vô tận.

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