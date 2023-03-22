Tử vi cuối tháng 3 này, người tình duyên suôn sẻ, kẻ tìm đỏ mắt cũng không gặp 'real love'

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 16:03

Cuối tháng 3 này, tuổi Mùi và tuổi Thân sẽ gặp được nhân duyên trời ban, trong khi đó, tuổi Sửu lại trắc trở trong chuyện tình cảm.

1. Tuổi Mùi

Tử vi cuối tháng 3 này, người tình duyên suôn sẻ, kẻ tìm đỏ mắt cũng không gặp 'real love' - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Đừng suốt ngày ru rú trong nhà, hãy ra ngoài gặp gỡ bạn bè mới, đặc biệt là bạn khác giới để có cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Trong thời gian sắp tới, trực giác của bạn sẽ chính xác hơn, có thể đoán được đại khái tâm tư hay suy nghĩ của nửa kia, kịp thời làm hài lòng đối phương, điều này sẽ khiến đánh giá của đối phương về bạn tăng lên đáng kể, đồng thời cũng thúc đẩy mối quan hệ. 

Nhìn chung, chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

2. Tuổi Thân

Cuối tháng này là thời gian vượng vận đào hoa, tình yêu nảy nở với người độc thân. Bạn sẽ có bước tiến mới với người mình thầm mến đã lâu. 

Nhân duyên lý tưởng, suôn sẻ nhưng đừng vì thế mà làm những điều không phù hợp với thực tế của bản thân, hai người luôn cần hỗ trợ nhau mới có thể chung sống.

Đối với người đã có đôi, tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thân có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. 

2. Tuổi Sửu

Tử vi cuối tháng 3 này, người tình duyên suôn sẻ, kẻ tìm đỏ mắt cũng không gặp 'real love' - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Sự tồn tại của đối thủ cạnh tranh tình cảm khiến bạn khó chịu, không có lợi thế rõ ràng, muốn thiết lập quan hệ với đối phương nhưng không đủ can đảm.

Vận trình tình cảm tháng 3 của tuổi Sửu không ổn định cho lắm, nếu gặp lại người yêu cũ và người đó muốn hàn gắn lại mối quan hệ cũ thì phải dứt khoát từ chối, bởi dù ở bên nhau thì khả năng cao cả hai cũng sẽ chia tay vì cùng một lý do. 

Chuyện tình cảm có thể chưa may mắn lắm do bạn mãi không tìm được một nửa như ý. Tình yêu đôi khi không nên quá vội vàng, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân đã Thìn nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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