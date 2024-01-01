Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), 3 con giáp sự nghiệp gập ghềnh, thăng trầm khó đoán, rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), tuổi Mão sự nghiệp gập ghềnh, thăng trầm khó đoán định. Xung quanh vẫn có tiểu nhân nhăm nhe tìm cơ hội để phá hoại mọi thành quả mà con giáp này đã gây dựng bấy lâu nay. Rất có thể tuần này bản mệnh sẽ phải nếm mùi cay đắng.

Vận trình tình cảm cũng không được tốt, giữa tuổi Mão và nửa kia vẫn tồn tại rất nhiều khoảng cách, chưa thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh suy nghĩ rất nhiều, nếu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy để cả hai có thêm thời gian để cùng nhìn nhận lại mọi thứ.

Lại thêm tài lộc khó tụ, con giáp này có lúc thì kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không tích tụ được, tiền vừa vào nhà hôm trước thì hôm sau đã ra đi, nhất là người kinh doanh, buôn bán. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hiệu quả thì bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), Bạch Hổ hung tinh tác động, người tuổi Thìn có cả vui lẫn buồn, khó nói trước được điều gì. Công danh sự nghiệp ban đầu có chút khởi sắc nhưng lại vướng phải phiền phức bất ngờ. Bạn nên cẩn thận với những mánh khóe chốn công sở, có kẻ nói xấu sau lưng làm cấp trên hiểu nhầm, khiển trách bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình nhưng đôi khi cách hành xử với mọi người xung quanh chưa đủ khéo léo, điều này khiến các mối quan hệ tại nơi làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Có người bằng mặt không bằng lòng, dù bạn giỏi nhưng cuối cùng lại bị cản trở khiến mọi việc khó thành công như ý muốn.

Tuần này tuổi Thìn có thể sẽ phải chịu nhiều chuyện buồn về tình cảm. Người độc thân ngày càng nản lòng vì mãi vẫn chưa tìm được một người bên cạnh. Nhưng bản mệnh cũng đừng vì thế mà buồn khổ, tuyệt vọng. Mọi việc đều có cách giải quyết, hãy cứ lạc quan lên, tình yêu sớm muộn rồi sẽ tới. Các cặp đôi gặp phải nhiều khó khăn trong việc vun đắp và bồi dưỡng tình cảm.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), Hung tinh Tiểu Hao khiến người tuổi Thân phải đối mặt với một số rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. Ngay từ đầu tuần xui xẻo đã ập đến, bản mệnh có tài nhưng vẫn chưa gặp được thời cơ nên việc đầu tư chưa thật sự hiệu quả, nhiều lĩnh vực đổ khoản vốn không nhỏ nhưng chưa có tiến triển nào gọi là khả quan. Có lẽ bạn nên đánh giá lại tình hình thay vì cứ mù quáng đâm đầu vào.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong tuần này, bạn được khuyên nên kiềm chế tối đa sự nóng nảy và gay gắt của mình khi giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp và đạt được nhiều thành công hơn trong công việc thay vì tự tay phá hỏng mọi thứ. Mọi người cũng luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ bạn khi cần.

Chuyện tình cảm được không được suôn sẻ như mong đợi. Bạn cần lưu tâm đến đối phương nhiều hơn. Dường như cả hai đang quá bận rộn với công việc và sở thích riêng, dần dà mối quan hệ có những khoảng cách vô hình, đôi bên không còn mặn mà trong chuyện yêu đương.

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