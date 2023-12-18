Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, tiền tài thiếu hụt, dễ mất tiền oan

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Tý có vận trình hung cát đan xen. Những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do Thái Tuế chiếu vận, cuối tuần có khởi sắc hơn chút nhờ Thái Dương hỗ trợ.

Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp Thiên Diêu chiếu vận. Tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Hội độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ 3. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã.

Tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại. Ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Ngọ bị vận xui sẽ đeo bám bạn chủ yếu trên phương diện tài lộc, có nguy cơ thất thoát rất khó lường. Trong mọi việc, bạn cần phải dè dặt và vững chắc hơn, thời gian này dễ có dấu hiệu thất bại, trong công việc không nên quá thúc ép, không có quá nhiều ý kiến, cũng không được cố tình chen chân vào những việc nằm ngoài khả năng.

Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế mất tiền, tốt nhất bạn nên thận trọng trong việc sử dụng tiền bạc trong tuần này và hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết để đỡ đau đầu vì tiền. Dù có ý muốn giúp người cũng nên cẩn thận kẻo bị lợi dụng.

Nhìn chung sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nên người tuổi Ngọ khó phát triển thêm. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng sự chăm chỉ của bản thân để cải thiện hung vận. Đây cũng là thời gian tốt để bạn tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), Hung tinh quấy phá nên tuổi Thân không thể nào yên ổn trong tuần 18 - 24/12/2023 này được. Sẽ có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát khiến bạn vô cùng đau đầu, nếu không có ai giúp đỡ thì sẽ vật lộn khá vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung đây sẽ là một tuần nhiều thách thức với bản mệnh này khi nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập trong công việc. Ngoài ra sẽ xuất hiện sự đấu đá, mâu thuẫn trong môi trường công sở.

Tuần này bạn có tiểu nhân quấy phá nên rất dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa một cách trắng trợn. Thân nên nhớ rằng trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu ai đó bỗng dưng đối xử tốt và tạo cơ hội cho bạn kiếm tiền thì nên cẩn thận mắc bẫy. Cuối tuần trong nhà có nhiều việc cần đến tiền của bạn, hãy chi tiêu cẩn thận.

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