Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, tiền tài thiếu hụt, dễ mất tiền oan

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 13:20

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), hung tinh mang đến nhiều buồn phiền trong cuộc sống và công việc.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Tý có vận trình hung cát đan xen. Những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do Thái Tuế chiếu vận, cuối tuần có khởi sắc hơn chút nhờ Thái Dương hỗ trợ.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, tiền tài thiếu hụt, dễ mất tiền oan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại. Ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ.

Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp Thiên Diêu chiếu vận. Tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Hội độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ 3. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Ngọ bị vận xui sẽ đeo bám bạn chủ yếu trên phương diện tài lộc, có nguy cơ thất thoát rất khó lường. Trong mọi việc, bạn cần phải dè dặt và vững chắc hơn, thời gian này dễ có dấu hiệu thất bại, trong công việc không nên quá thúc ép, không có quá nhiều ý kiến, cũng không được cố tình chen chân vào những việc nằm ngoài khả năng.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, tiền tài thiếu hụt, dễ mất tiền oan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế mất tiền, tốt nhất bạn nên thận trọng trong việc sử dụng tiền bạc trong tuần này và hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết để đỡ đau đầu vì tiền. Dù có ý muốn giúp người cũng nên cẩn thận kẻo bị lợi dụng.

Nhìn chung sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nên người tuổi Ngọ khó phát triển thêm. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng sự chăm chỉ của bản thân để cải thiện hung vận. Đây cũng là thời gian tốt để bạn tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), Hung tinh quấy phá nên tuổi Thân không thể nào yên ổn trong tuần 18 - 24/12/2023 này được. Sẽ có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát khiến bạn vô cùng đau đầu, nếu không có ai giúp đỡ thì sẽ vật lộn khá vất vả.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, tiền tài thiếu hụt, dễ mất tiền oan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung đây sẽ là một tuần nhiều thách thức với bản mệnh này khi nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập trong công việc. Ngoài ra sẽ xuất hiện sự đấu đá, mâu thuẫn trong môi trường công sở.

Tuần này bạn có tiểu nhân quấy phá nên rất dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa một cách trắng trợn. Thân nên nhớ rằng trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu ai đó bỗng dưng đối xử tốt và tạo cơ hội cho bạn kiếm tiền thì nên cẩn thận mắc bẫy. Cuối tuần trong nhà có nhiều việc cần đến tiền của bạn, hãy chi tiêu cẩn thận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc

Tử vi tuần mới (11/12 đến 17/12), 3 con giáp xui xẻo gọi tên, khó khăn kéo đến, cuộc sống buồn phiền, mất tiền mất lộc

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong tuần mới (11/12 đến 17/12), từ công việc, cuộc sống, tình duyên đều có khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tuần mới tử vi con giáp xui trong tuần con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 41 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 43 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng