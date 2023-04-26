Tử vi con giáp ngày 27/4/2023: Thìn nên suy xét kĩ lưỡng mọi việc, Dần làm gì cũng thuận lợi nhờ 'quý nhân phù trợ'

Tử vi ngày 27/4/2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thìn hôm nay chớ vội nóng giận, suy xét kĩ lưỡng sự việc.

Tình duyên: Người tuổi Thìn duyên giữa bạn và người ấy dường như đã hết, không ai muốn níu kéo nhau.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn có nhiều lúc nóng giận nói ra những lời không phải phép.

Tài lộc: Tài chính suy giảm, hãy chi tiêu những việc cần thiết.

Sức khỏe: Uống nhiều nước có ga vào ban đêm không tốt cho sức khỏe.

Người tuổi Thìn hôm nay chớ vội nóng giận, suy xét kĩ lưỡng sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp dự báo, thứ Năm ngày 27/4/2023 hôm nay, tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Con giáp này hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn một cách vô cùng nhanh chóng.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tranh thủ ký kết hợp đồng hoặc giao lưu với đối tác, hứa hẹn bản mệnh sẽ tìm được người cùng chung mục tiêu, đôi bên hợp tác ăn ý để đem về khoản tiền rủng rỉnh trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay nói rằng, vận trình công việc của con giáp tuổi Hợi thịnh vượng, tuổi Hợi phải biết tự trách mình trước khi đổ lỗi cho ai đó, khi thành công hay thất bại thì vẫn nên tự nhìn nhận lại bản thân mình đầu tiên. Tài vận chật vật, đã lâu rồi tuổi Hợi mới phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Mối quan hệ đơm hoa kết trái, điều này chứng tỏ bạn đã gặp được đúng người mình mơ ước.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Tài vận chật vật, đã lâu rồi tuổi Hợi mới phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham kh và chiêm nghiệm!