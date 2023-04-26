Tử vi 'Tam hợp Kim Cục' ngày 26/4/2023: Tỵ cẩn thận 'tai bay vạ gió', Dậu ung dung đón 'Thần Tài gõ cửa'

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 08:08

Tử vi 'Tam hợp Kim Cục' sẽ như thế nào vào ngày 26/4/2023?

Tuổi Tỵ

Tình cảm: Đừng nghĩ đến chuyện công kích người khác phái, đây là việc làm vô cùng trái đạo lý, rước họa vào thân.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ kém đi, dễ gặp phải những kẻ tiểu nhân quấy rối hay mâu thuẫn với khách hàng, thậm chí gây gổ với nhau, cuối cùng sẽ bị phạt vạ.

Tài lộc: Được phản ánh trong cuộc sống, đừng đụng đến cờ bạc, đừng nói đến chuyện vay tiền của những người xung quanh hay vay nặng lãi, điều đó sẽ chỉ làm tan nát gia đình mà thôi. Một số người làm việc không như ý, dễ bị trừ lương các loại. Thị trường chứng khoán nhiều rủi ro, đầu tư nên thận trọng, đừng quá tin người.

Hướng xuất hành tốt: Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc.

Tử vi 'Tam hợp Kim Cục' ngày 26/4/2023: Tỵ cẩn thận 'tai bay vạ gió', Dậu ung dung đón 'Thần Tài gõ cửa' - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ kém đi, dễ gặp phải những kẻ tiểu nhân quấy rối hay mâu thuẫn với khách hàng, thậm chí gây gổ với nhau, cuối cùng sẽ bị phạt vạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu gần như chẳng phải bất ngờ gì nữa với mọi chuyện trong gia đình của bạn. Con giáp này làm gì thì cũng nên chú ý một chút đến cách nhìn của đồng nghiệp về mình. Tài chính của tuổi Dậu trong ngày tương đối ổn định vì có Thần Tài.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn: 1,8

Tử vi 'Tam hợp Kim Cục' ngày 26/4/2023: Tỵ cẩn thận 'tai bay vạ gió', Dậu ung dung đón 'Thần Tài gõ cửa' - Ảnh 2
Tài chính của tuổi Dậu trong ngày tương đối ổn định vì có Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Người tuổi Sửu hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn chỉ vì người ấy cảm thấy rất phiền lòng với bạn.

Công việc: Trong công việc con giáp này có nhiều sự lựa chọn cho mình, hãy cố gắng lên nhé.

Tài chính: Chuyện tiền bạc có vẻ như đã thuận lợi hơn rất nhiều nhưng bạn không chịu đầu tư gì.

Cẩn trọng: Bản mệnh sắp tới có thể sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tử vi 'Tam hợp Kim Cục' ngày 26/4/2023: Tỵ cẩn thận 'tai bay vạ gió', Dậu ung dung đón 'Thần Tài gõ cửa' - Ảnh 3
Người tuổi Sửu hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn chỉ vì người ấy cảm thấy rất phiền lòng với bạn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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