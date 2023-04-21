Tử vi hôm nay 21/4/2023: Đúng 21h tuổi Thân rủng rỉnh tiền bạc, riêng tuổi Thìn 'nhung êm đệm gấm'

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 19:07

Hôm nay (21/4) là thời điểm thiên thời địa lợi với những con giáp dưới đây, con giáp làm đâu thắng đấy, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới Thực Thần đem lại cho người tuổi Thân một túi tiền rủng rỉnh. Bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp đồng với bạn. Khi đã hoàn thành được mục tiêu này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn, như vậy thì bạn mới không ngừng tiến bộ. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, bạn sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Tử vi dự báo hôm nay 21/4/2023 vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến gia đạo.

Tử vi hôm nay 21/4/2023: Đúng 21h tuổi Thân rủng rỉnh tiền bạc, riêng tuổi Thìn 'nhung êm đệm gấm' - Ảnh 1
Tử vi ngày mới Thực Thần đem lại cho người tuổi Thân một túi tiền rủng rỉnh-  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Tuổi Thìn nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. Kinh tế tốt, Tuổi Thìn là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được.

Người tuổi Thìn có phúc tinh Tử Vi chỉ lối dẫn đường, trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc, ấm êm, không biết tới sóng gió bão bùng.

Riêng hôm nay, tuổi Thìn cũng nên cẩn trọng trong việc đi xa, có thể rủi ro, chậm trễ xảy ra, hoặc bị phạt vạ, khiển trách.

Tử vi hôm nay 21/4/2023: Đúng 21h tuổi Thân rủng rỉnh tiền bạc, riêng tuổi Thìn 'nhung êm đệm gấm' - Ảnh 2
Tuổi Thìn thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên quan tâm tới gia đình sau thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Việc tạm gác lại công việc, trở về nhà quây quần bên mâm cơm sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái, thư thái hơn.

Sức khỏe ổn định kéo theo tâm trạng rất tốt. Sự vui vẻ của bạn sẽ lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh, đó là lý do vì sao con giáp này luôn được yêu quý.

Tử vi hôm nay 21/4/2023: Đúng 21h tuổi Thân rủng rỉnh tiền bạc, riêng tuổi Thìn 'nhung êm đệm gấm' - Ảnh 3
Tuổi Tỵ sức khỏe ổn định kéo theo tâm trạng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Dự đoán tử vi ngày mới 21/04/2023: Tuất thất thoát tài lộc, Mão vướng vào thị phi không đáng có

Dự đoán tử vi ngày mới 21/04/2023: Tuất thất thoát tài lộc, Mão vướng vào thị phi không đáng có

Những con giáp sau đây vận trình không được thuận lợi, các con giáp nên cẩn thận trong ngày hôm nay (21/04).

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp 3 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát