Tử vi hôm nay 21/4/2023: Đúng 21h tuổi Thân rủng rỉnh tiền bạc, riêng tuổi Thìn 'nhung êm đệm gấm'

Tử vi ngày mới Thực Thần đem lại cho người tuổi Thân một túi tiền rủng rỉnh. Bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp đồng với bạn. Khi đã hoàn thành được mục tiêu này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn, như vậy thì bạn mới không ngừng tiến bộ. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, bạn sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Tử vi dự báo hôm nay 21/4/2023 vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến gia đạo.

Tuổi Thìn thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Tuổi Thìn nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. Kinh tế tốt, Tuổi Thìn là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được.

Người tuổi Thìn có phúc tinh Tử Vi chỉ lối dẫn đường, trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc, ấm êm, không biết tới sóng gió bão bùng.

Riêng hôm nay, tuổi Thìn cũng nên cẩn trọng trong việc đi xa, có thể rủi ro, chậm trễ xảy ra, hoặc bị phạt vạ, khiển trách.

Tuổi Thìn thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên quan tâm tới gia đình sau thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Việc tạm gác lại công việc, trở về nhà quây quần bên mâm cơm sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái, thư thái hơn.

Sức khỏe ổn định kéo theo tâm trạng rất tốt. Sự vui vẻ của bạn sẽ lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh, đó là lý do vì sao con giáp này luôn được yêu quý.

Tuổi Tỵ sức khỏe ổn định kéo theo tâm trạng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!