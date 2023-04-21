Dự đoán tử vi ngày mới 21/04/2023: Tuất thất thoát tài lộc, Mão vướng vào thị phi không đáng có

Hôm nay, vận trình tổng thể của những người tuổi Mão sa sút, nếu bạn còn giữ tính thích khoe khoang thì sẽ gặp nhiều thị phi, rắc rối. Tình duyên hôm nay bình thường, không có gì đáng quan tâm, nếu có cũng chỉ là những lời than phiền.

Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, tốt nhất bạn không nên tập thể dục nếu cảm thấy không khỏe.

Công việc suôn sẻ, có người chỉ điểm. Tài lộc có hư hao, bạn đừng nên tin người dễ dàng, dù là thân thiết cũng nên cẩn thận.

Hôm nay, vận trình tổng thể của những người tuổi Mão sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết Chính Quan xuất hiện, tuổi Dậu sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp này có nhiều cơ hội tốt để thể hiện năng lực cá nhân, không ít tình huống xảy ra để bản mệnh thoải mái bộc lộ tiềm năng của chính mình. Thu nhập nhờ vậy cũng được đảm bảo. Những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua giúp bạn có nhiều động lực để phấn đấu hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, con giáp này luôn theo đuổi mục tiêu, cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của những người đã tin tưởng mình.

Tuổi Dậu sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là người giỏi giang tháo vát thế nhưng có đôi lúc ăn nói khó nghe, gây mất lòng đối phương. Công việc kinh doanh khá hợp với bạn nhưng có lúc bốc đồng và vì sĩ diện khiến bạn mất đi niềm tin và sự thiện cảm của người khác.

Trong những ngày cuối tháng 3 âm lịch, con giáp này vướng họa thị phi, mất tiền mất của do chơi bài bạc. Thua tiền về nhà gây mâu thuẫn với người thân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, gia đình xa lánh. Được người khác góp ý lại không chịu nghe lời khiến cho Tuất không còn chỗ dựa. Nếu tiếp tục như vậy thì bạn chắc chắn sẽ bị cô lập trong gia đình đó.

Công việc của bạn đang không được tốt do thời kỳ dịch bệnh công ty cho nghỉ luân phiên nhiều. Nếu bạn còn cờ bạc thì chẳng mấy mà tán gia bại sản.

Tuổi Tuất vướng họa thị phi, mất tiền mất của do chơi bài bạc. Thua tiền về nhà gây mâu thuẫn với người thân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, gia đình xa lánh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!