Tuất, Tý, Mùi - 3 con giáp coi chừng 'vận đen' về tình yêu trong tháng 4/2023

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 10:14

Một số con giáp gặp 'vận đen' về chuyện tình yêu nên cần cẩn trọng hơn trong tháng 04/2023.

Tuổi Mùi

Đây là một tuần đáng mong đợi với người tuổi Mùi. Bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc, thể hiện được năng lực cá nhân của mình, đạt được những thành công nhất định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi được khuyên nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bạn đừng chỉ quan tâm cảm nhận của người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính bạn.

Lợi nhuận kinh doanh của bạn thu về không hề nhỏ do suy nghĩ thấu đáo, khả năng phán đoán, nhìn xa trông rộng.

Tuất, Tý, Mùi - 3 con giáp coi chừng 'vận đen' về tình yêu trong tháng 4/2023 - Ảnh 1
Tuổi Mùi được khuyên nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trôi chảy. Người tuổi này bắt tay vào làm việc gì cũng đều suôn sẻ hơn người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhạy bén hơn nữa trong việc nắm bắt thời cơ trước mắt để có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối vượng. Nguồn tài chính của con giáp này có dấu hiệu tăng cao nhờ có được thu nhập từ các công việc ngoài luồng. Đồng thời, bạn hãy lên kế hoạch tiết kiệm để có được một khoản tiền ổn định trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà đi xuống. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có dấu hiệu nhạt phai khi cả hai dường như quá bận rộn với những dự định riêng của mình. Để trở lại khoảng thời gian vui vẻ trước đó thì e rằng sẽ tốn nhiều thời gian làm hoà.

Tuất, Tý, Mùi - 3 con giáp coi chừng 'vận đen' về tình yêu trong tháng 4/2023 - Ảnh 2
Người tuổi Tý vận trình tình cảm trên đà đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4/2023, những người tuổi Tuất vẫn đang cô đơn có thể sẽ đón vận đào hoa tương đối vượng. Sẽ có nhiều người theo đuổi bạn và có điều kiện phù hợp với tiêu chí của bạn.

Tuy nhiên, mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở thăm dò, nghe ngóng mà chưa có thêm bước tiến triển nào. Chính vì thế, tâm trạng của bạn không tốt, thậm chí luôn dằn vặt trong đau khổ khi có tình cảm với đối phương nhưng mối quan hệ lại dùng dằng không được xác định rõ ràng. Đây cũng là lý do khiến bạn thấy cuộc sống trở nên bế tắc hơn.

Những người tuổi Tuất yêu cũng dễ phải đối mặt với nhiều cám dỗ khiến tình cảm dễ bị dao động. Trong hai người, sẽ có người có "cây si" cuồng nhiệt theo đuổi khiến dễ nảy sinh ý nghĩ "so sánh" nên bị dao động. Cố gắng tăng cường giao lưu nói chuyện với “người ấy” của mình nhiều hơn, quan tâm chăm sóc nhau hơn và sống vị tha hơn để giữ cho mối quan hệ của hai người được bền chặt thắm thiết hơn.

Những ai đã kết hôn cần dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng chia sẻ với nhau việc nhà, khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.

Tuất, Tý, Mùi - 3 con giáp coi chừng 'vận đen' về tình yêu trong tháng 4/2023 - Ảnh 3
Những người tuổi Tuất yêu cũng dễ phải đối mặt với nhiều cám dỗ khiến tình cảm dễ bị dao động - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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