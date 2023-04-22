Tử vi chủ nhật ngày 23/4/2023: Mão có 'quý nhân phù trợ', riêng có một con giáp cẩn thận gặp phải 'tiểu nhân'

Ngày mai 23/4/2023, người tuổi Mão yếu đuối khi không có người kề cạnh san sẻ.

Tình duyên: Tình cảm dù yêu xa, nhưng cả hai thường dành thời gian ít ỏi để tâm sự. Đôi lúc bạn yếu đuối có nguy cơ ngoại tình tư tưởng.

Công việc: Công việc người tuổi Mão có người hỗ trợ, giới thiệu nhiều công việc tự do giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm và tài chính.

Tài lộc: Tiền bạc bắt đầu có dư, biết quản lí và phụ giúp gia đình.

Sức khỏe: Không nên ăn các món ăn quá cứng, quá cay dạ dày dễ bị viêm loét.

Công việc người tuổi Mão có người hỗ trợ, giới thiệu nhiều công việc tự do giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình của tuổi Thân gây không ít khó khăn cho con giáp này. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, bản mệnh bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Kiếp Tài ảnh hưởng, tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không có khoản phòng bị nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Do đó hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu.

Bù lại, chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nên cũng được an ủi phần nào. Kim sinh Thủy giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi khi những hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bản mệnh tìm lại được sự đồng điệu với đối phương, tình cảm lại mặn nồng như xưa.

Cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình của tuổi Thân gây không ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chủ nhật ngày 23/4/2023, tuổi Ngọ có điềm báo dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở. Công việc liên tục gặp trục trặc, hiệu suất giảm sút gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn doanh thu. Con giáp này loay hoay tìm cách giải quyết nhưng chưa có nhiều cải thiện.

Tuổi Ngọ cũng được khuyên cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, đừng đặt cái tôi lên vị trí cao quá hay cố chấp, bảo thủ mà dẫn đến sai lầm không đáng có. Con giáp này nên xử lý tình huống linh hoạt, giải quyết hợp tình hợp lý thì mới giữ được thành công lâu dài.

Vận trình tình cảm cũng gặp phải không ít khó khăn, trắc trở. Bản mệnh bị một phen điêu đứng vì những lời đồn thổi không đúng sự thật về bản thân, gây ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ hiện tại cũng như hạnh phúc tương lai. Hãy tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nửa kia.

Tuổi Ngọ có điềm báo dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!