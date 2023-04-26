Tử vi 'Tam hợp Thủy Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 14h, Tý gặp được 'quý nhân phù trợ', Thìn sẽ phải đánh đổi trong tình cảm

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 09:09

3 con con giáp 'Tam hợp Thủy Cục' sẽ như thế nào vào ngày 26/4/2023?

Tuổi Thân

Tình cảm: Bạn gặp ngày đào hoa vượng, nhưng lại là đào hoa xấu, đừng đánh mất mình vì kẻ tiểu nhân bày trò, chú ý để phân biệt tốt xấu.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp hanh thông, bạn ngày càng có nhiều ý tưởng, đưa ra nhiều đề xuất sáng tạo trong công việc, được lãnh đạo ghi nhận và trọng dụng.

Tài lộc: Được phản ánh trong cuộc sống, bạn thực sự muốn đối xử tốt với những người xung quanh mình, chi nhiều để mua quà cho gia đình và những người thân yêu, hao hụt khá nhiều.

Hướng xuất hành tốt: Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam.

Tử vi 'Tam hợp Thủy Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 14h, Tý gặp được 'quý nhân phù trợ', Thìn sẽ phải đánh đổi trong tình cảm - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp hanh thông, người tuổi Thân ngày càng có nhiều ý tưởng, đưa ra nhiều đề xuất sáng tạo trong công việc, được lãnh đạo ghi nhận và trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ngày 26/4/2022, tuổi Tý sắp tới sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng bạn lại không chịu tin vào người ấy nữa. Con giáp này có thể sẽ gặp được người giúp mình trong công việc nhưng bạn lại không hề nhận ra điều đó. Tình hình tài chính trong ngày tương đối ổn định.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Con số may mắn: 8,32

Tử vi 'Tam hợp Thủy Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 14h, Tý gặp được 'quý nhân phù trợ', Thìn sẽ phải đánh đổi trong tình cảm - Ảnh 2
Tuổi Tý sắp tới sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng bạn lại không chịu tin vào người ấy nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình duyên: Tuổi Thìn thật sự sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mới lấy được tình cảm của người ấy dành cho mình.

Công việc: Trong công việc tuổi Thìn gần như sẽ phải chịu nhiều khó khăn trong công việc nhưng bạn không chú ý cho lắm.

Tài chính: Tuổi Thìn bị chính người trong gia đình gây khó dễ cho mình đấy nhé.

Cẩn trọng: Bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của bản thân thì hơn.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Tử vi 'Tam hợp Thủy Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 14h, Tý gặp được 'quý nhân phù trợ', Thìn sẽ phải đánh đổi trong tình cảm - Ảnh 3
Tuổi Thìn thật sự sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mới lấy được tình cảm của người ấy dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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