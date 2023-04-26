Tình cảm: Hôm nay bạn dễ mất bình tĩnh và trút giận lên người yêu. Điều này sẽ chỉ đẩy nửa kia ngày càng xa hơn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay thể hiện ở mạng lưới quan hệ, hợp tác với bạn bè. Bạn có sự phân công lao động rõ ràng, có thể đạt được thành tựu rất tốt, kiếm tiền trở nên dễ dàng. Công việc làm ăn đang dần đi đúng hướng, chẳng mấy chốc bạn sẽ hái ra tiền mỗi ngày. Một số người được quý nhân phù trợ nhiều về tài chính.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn không được tốt, Dần hao tốn nhiều thời gian và sức lực để giải quyết một số việc vặt vãnh, không nhờ được ai giúp đỡ, bản thân cảm thấy hơi bất lực.

Hướng xuất hành tốt: Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

Vận trình sự nghiệp của bạn không được tốt, Dần hao tốn nhiều thời gian và sức lực để giải quyết một số việc vặt vãnh, không nhờ được ai giúp đỡ, bản thân cảm thấy hơi bất lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên: Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ đang lợi dụng tình cảm của người ấy để làm được những điều mà bạn mong muốn.

Công việc: Trong công việc tuổi Ngọ thường xuyên tỏ ra quá bức xúc chỉ vì đồng nghiệp không giúp đỡ cho bạn.

Tài chính: Tài chính của bạn đã vướng phải nhiều khoản nợ xấu.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ sẽ phải trả giá cho hành động xấu của mình gây ra.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Trong công việc tuổi Ngọ thường xuyên tỏ ra quá bức xúc chỉ vì đồng nghiệp không giúp đỡ cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sắp tới bạn sẽ phải chịu nhiều uất ức trong chuyện tình cảm cá nhân của mình đấy nhé. Trong công việc tuổi Tuất cũng đã có những chuẩn bị cho công việc mới nhưng lại không vui vẻ gì. Bản mệnh gặp phải tiểu hao nên tiền cũng kém đi rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 2,9

Trong công việc tuổi Tuất cũng đã có những chuẩn bị cho công việc mới nhưng lại không vui vẻ gì - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!