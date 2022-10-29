Tử vi Chủ nhật ngày 30/10/2022 của 12 con giáp: Tị - Dậu có lục hợp che chở; tài vận lên dốc; Sửu - Mùi công việc chật vật, dễ gặp trở ngại

Xem tử vi Chủ nhật ngày 30/10/2022 của 12 con giáp, cục diện Tam Hội giúp người tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc của con giáp này lên cao giúp bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc.

Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Ngày nghỉ nhưng bạn vẫn không thoát khỏi những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thực Thần còn mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bạn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy thấy phiền lòng cả. Cát khí lan tràn cũng giúp chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng nồng đượm, thời gian càng giúp tình yêu thăng hoa, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện tương lai về chung một nhà.

Tài lộc dồi dào nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn sẽ đem lại tiền bạc. Trong chuyện tiền bạc, bạn khá thoải mái và giỏi xoay xở, ai chơi với bạn thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu “ném đá giấu tay”.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi hàng ngày, trong ngày được Lục Hợp che chở, người tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình của mình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Chuyện làm ăn của bạn diễn ra khá thuận lợi trong thời điểm này. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá.

Với người làm công ăn lương, cát khí cũng giúp bạn tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên thành quả nhận lại rất xứng đáng. Có điều, dù Dần có tham vọng song vẫn có lúc e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn. Ngũ hành tương sinh mang tới cho những chú Hổ còn độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp với mình. Đôi bên đều nghiêm túc trong vấn đề tình cảm nên quá trình tìm hiểu diễn ra rất thuận lợi. Ngày hôm nay cũng mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho các cặp đôi con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối.

Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn. Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tuổi Thìn

Chính Ấn nhập mệnh, tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận lợi, đạt hiệu suất cao bất ngờ, đặc biệt là những người làm hành chính, cơ quan nhà nước. Công việc đang cho thấy chiều hướng phát triển đúng như mong muốn của bạn, thông qua đó bạn cũng có thể phát huy được năng lực của mình.

Tuy nhiên, yếu tố may mắn chỉ mang tính tạm thời, bạn không nên quá dựa dẫm vào vận may, cần phải tự dựa vào bản lĩnh của mình là chính kẻo sinh tâm lý ỉ lại, gây điều tiếng không hay, ảnh hưởng tới vị trí của mình. Càng ngồi trên cao thì càng dễ bị những kẻ tiểu nhân dòm ngó, chỉ đợi bạn sơ hở là ra tay gây bất lợi. Trong ngày không được ngũ hành ủng hộ, con giáp này cũng nên chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, cân bằng khẩu phần ăn để bảo vệ dạ dày. Công việc dù bận rộn nhưng vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe cẩn thận để luôn có đủ năng lượng theo đuổi mục tiêu trong cuộc sống của mình.

Tuổi Tị

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày này. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết. Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Trong ngày này bạn khá nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu. Một số người sống khá bất cần, thích ở một mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đụng độ hung tinh Thiên Quan, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào trong hôm nay. Điềm báo tử vi cho thấy có người đang đố kỵ với thành công của bạn nên bày mưu ném đá giấu tay, quấy phá hoặc chiếm đoạt để bản mệnh không được hưởng thành quả xứng đáng.

Ngoài ra con giáp này cũng có thể gặp phải sự cố trong chuyện làm ăn, thất thoát tiền bạc vì kế hoạch hợp tác đổ bể bất ngờ. Đối tác thay đổi ý định vào phút chót khiến bạn không kịp trở tay. Song nghĩ đi nghĩ lại thì đó rất có thể là âm mưu của kẻ tiểu nhân đã đặt ra từ trước đó, vì vậy đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai. Ngũ hành tương xung khiến đường tình duyên gặp nhiều trắc trở. Tuổi Ngọ những tưởng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng mọi thứ không đơn giản như thế, hạnh phúc có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Ai đang làm ăn xa quê nhớ cẩn thận tiểu nhân, không phải ai cũng đáng tin như bạn vẫn tưởng.

Tài lộc chưa có dấu hiệu gia tăng, bạn đừng tiêu tiền bừa bãi. Hiện tại nguồn thu nhập chính của bạn cũng khá ổn định rồi nên đừng mơ tưởng đến những công việc nhẹ mà lương cao, không có đâu, không cẩn thận còn bị mắc bẫy của quân lừa đảo. Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Tuổi Thân

Công việc không như ý vì Thương Quan chiếu mệnh. Đôi khi con giáp này cố chấp quá nên không chịu lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác khiến bản thân bế tắc. Bạn không nên xuất hành công tác hay hợp tác làm ăn trong ngày này.

Chuyện tiền bạc khá hơn nhờ Tam Hội nâng đỡ. Hãy nhớ bạn càng năng động, chủ động bao nhiêu thì con đường tài lộc và thăng tiến cũng rộng rãi bấy nhiêu. Bạn nên kiểm lại những món nợ từ người khác và nhắc nhở họ, biết đâu hôm nay lại thu được nợ. Đường nhân duyên trong ngày rất vượng, Thân là người hoạt bát, giỏi xã giao lại phong lưu nên có nhiều người khác phái chú ý. Bạn đi đâu cũng nhanh miệng, giỏi ăn nói, vui tính nên rất được lòng nhiều người, bạn không vướng phải tin đồn thất thiệt trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ nhật này, Tỷ Kiên nhập cục giúp tuổi Dậu thêm phần quyết liệt hơn bao giờ hết để đạt được những mục tiêu trong công việc. Bạn hành động dứt khoát, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội mình đang có sẵn. Dù vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào bạn cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo, tránh bốc đồng, nóng nảy mà hỏng việc.

Đường tài lộc của con giáp này trong ngày tương đối ổn định, thu nhập đều đặn nên không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên dẫu có gặp phải chuyện gì bạn cũng dễ dàng xoay sở hơn. Nhân lúc tiền bạc đang rủng rỉnh, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những việc bất trắc xảy ra. Tuy nhiên, có thể người tuổi Dậu sẽ gặp phải một số vấn đề về tình cảm. Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên có thể con giáp này sẽ hơi thiếu kiên nhẫn khi giải quyết những khúc mắc giữa hai người, điều này cần có sự cố gắng và hợp tác của cả hai.

Tuổi Tuất

Công việc của Tuất gặp phải Kiếp Tài nên không thể đi lên được. Hôm nay bạn nên an phận thủ thường, đừng ham ganh đua làm ăn. Nay mà đi làm thì có điềm báo xích mích với đồng nghiệp, đối tác trong quá trình làm việc chung khiến cả đôi bên đều không thoải mái.

Đường tài lộc của tuổi này phát triển nhờ Tam Hội chiếu cố. Bản mệnh có số hưởng từ việc buôn bán hơn là làm công ăn lương. Bạn có thêm nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rộng rãi, có của ăn của để, không sợ thiếu. Thổ dưỡng Kim kích thích cho đường tình cảm của Tuất. Có rất nhiều điều bạn không bằng người khác, đây là chuyện hết sức bình thường. Bạn có quý nhân nâng đỡ, bạn bè tốt giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Hợi

Ngày Hợi – Hợi Tự Hình, người tuổi Hợi có thể sẽ gặp chút thử thách trong công việc, tuy nhiên nếu vượt qua được trở ngại lần này bản mệnh sẽ rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm đáng quý cho mình và có nhiều bước tiến mới trong tương lai. Hãy coi đó như một cơ hội để rèn giũa bản lĩnh của mình.

Về phương diện tài lộc, con giáp này cũng nên chú ý hơn tới chuyện chi tiêu của mình. Bạn cứ nghĩ thu nhập ổn định nên đã phung phí tùy hứng trong suốt thời gian vừa qua. Hãy tiết kiệm hết mức có thể vì trong tương lai còn nhiều việc phải dùng đến tiền nữa đấy. Ngũ hành Thủy vượng cũng khiến cơ thể mệt mỏi hơn, con giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn đến đâu cũng chớ nên bỏ bê cơ thể, sức khỏe một khi đã mất thì rất khó lấy lại được. Bản mệnh nên có chế độ tập luyện hàng ngày dù bận rộn tới cỡ nào.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm