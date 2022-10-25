Đúng 3 tháng âm lịch cuối năm 2022: Tạm biệt kiếp nghèo, 3 con giáp hồng phúc tề tựu, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 08:21

Tử vi dự báo, trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022 sẽ là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Dậu

Điềm báo tử vi cho thấy, trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Dậu kiếm được tiền bạc khá rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái tiêu pha mà không cần phải qua cân đo đong đếm như trước đó. Trước đó, trong mùa dịch bệnh khó khăn nhưng con giáp này chẳng quản ngại khó khăn để thực hiện những kế hoạch của mình.

Do sự chăm chỉ, linh hoạt thay đổi để ứng phó với tình hình trước mắt, nên bạn đã thu được những khoản thu xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong thời gian qua, bạn đã gặp không ít khó khăn nên ráng thêm chút nữa, vận may bất ngờ sẽ đến với bạn.

Đúng 3 tháng âm lịch cuối năm 2022: Tạm biệt kiếp nghèo, 3 con giáp hồng phúc tề tựu, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 1
Điềm báo tử vi cho thấy, trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Dậu kiếm được tiền bạc khá rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên sự khôn ngoan, cá tính và bản lĩnh của con giáp giàu sang này là điều ai cũng phải công nhận. Dẫu sinh ra trong khốn khó nhưng nhờ nghị lực, đam mê Tý đã chiến thắng số phận, tự làm đại gia.

Sách tử vi có nói, trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, tuổi Tý sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Không chỉ kiếm được bộn tiền, con giáp giàu có này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phất lên như diều gặp gió. Về chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng đỏ chót không thua gì sự nghiệp. Bạn sẽ gặp được một nửa yêu thương một cách định mệnh, không thể ngờ trước.

Đúng 3 tháng âm lịch cuối năm 2022: Tạm biệt kiếp nghèo, 3 con giáp hồng phúc tề tựu, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 2
Sách tử vi có nói, trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, tuổi Tý sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần nổi tiếng là con giáp can trường, có gan làm giàu và không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Càng nếm trải thất bại Dần càng mạnh mẽ tiến về phía trước, vượt lên chính mình để gặt hái những thành quả đáng nể trong sự nghiệp.

Trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền ùa vào nhà. Thời điểm này, tuổi Dần càng ăn nên làm ra, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục. Vậy thì bây giờ phải cố gắng thật nhiều để được kết quả đền đáp xứng đáng.

Đúng 3 tháng âm lịch cuối năm 2022: Tạm biệt kiếp nghèo, 3 con giáp hồng phúc tề tựu, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 3
Trong 3 tháng âm lịch cuối năm 2022, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp đấm sầm vào Thần Tài, ngồi yên cũng có tiền tiêu, không phải bôn ba vất vả

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