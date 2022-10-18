Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp đấm sầm vào Thần Tài, ngồi yên cũng có tiền tiêu, không phải bôn ba vất vả

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 15:22

Tử vi đã gọi tên đúng 3 con giáp sau, trong 13 ngày cuối tháng 10 sẽ bước vào thời vận cực may mắn, tài chính cải thiện rõ rệt.

Tuổi Hợi

Lá số tử vi của Hợi nói rõ, con giáp này chính là con giáp được bề trên ban cho số mệnh may mắn ngay từ lúc lọt lòng. Chẳng cần biết Hợi làm nghề gì, ở đâu, chỉ cần bước vào nửa tháng tới đây, con giáp này sẽ ngay lập tức có vận trình đỏ chót như son.

Vận mệnh của Hợi đổi thay khá nhiều, không chỉ giàu có và may mắn hơn trong 13 ngày cuối tháng 10. Tuổi Hợi cũng liên tục gặp phải chuyện vui trong cuộc sống. Con giáp này khá thỏa mãn với những điều mình đang có trong tay. Tất cả là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp đấm sầm vào Thần Tài, ngồi yên cũng có tiền tiêu, không phải bôn ba vất vả - Ảnh 1
Vận mệnh của Hợi đổi thay khá nhiều, không chỉ giàu có và may mắn hơn trong 13 ngày cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10 đích thị là quãng thời gian may mắn nhất của Ngọ. Tử vi hàng ngày cho biết, từ thời gian này, Ngọ có cơ may trúng đậm từ công việc của mình. Ngoài ra, các khoản thu nhập linh hoạt bên ngoài cũng dồi dào, con giáp này chỉ nửa tháng đã có thể thu tiền đầy túi.

Ngọ may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, từ thời điểm này, tuổi Ngọ hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp đấm sầm vào Thần Tài, ngồi yên cũng có tiền tiêu, không phải bôn ba vất vả - Ảnh 2
Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10 đích thị là quãng thời gian may mắn nhất của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán của tử vi, tong 13 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tỵ chính thức sẽ bước vào thời vận cực kỳ rực rỡ của mình. Có lẽ, trong thời gian này, tuổi Tỵ đã phải hứng chịu khá nhiều chuyện không vui và cho đến thời điểm này là lúc con giáp này được bù đắp bằng những khoản lộc bất ngờ.

Bản thân Tỵ có nhiều khát vọng và mục tiêu đặt ra. Sự nghiệp của con giáp này sắp có sự thay đổi lớn. Nếu Tỵ biết nắm bắt các cơ hội sắp diễn ra trước mắt, Tỵ có thể thăng tiến nhanh chóng, lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Trong vòng 13 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp đấm sầm vào Thần Tài, ngồi yên cũng có tiền tiêu, không phải bôn ba vất vả - Ảnh 3
Theo dự đoán của tử vi, tong 13 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tỵ chính thức sẽ bước vào thời vận cực kỳ rực rỡ của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới

Dự đoán kể từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

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