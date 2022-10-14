Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:46

Dự đoán kể từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Từ giữa tháng 10 trở đi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới - Ảnh 1
Từ giữa tháng 10 trở đi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng giữa tháng 10 trở đi, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới - Ảnh 2
Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng giữa tháng 10 trở đi, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi có nói, từ giữa tháng 10 trở đi, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm vài ngày tiêu cả năm cũng không hết.

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới - Ảnh 3
Sách tử vi có nói, từ giữa tháng 10 trở đi, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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