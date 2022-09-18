Tử vi chủ nhật ngày 18/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu được quý nhân giúp đỡ mở rộng túi tiền, Dần – Tỵ nhận được tin vui từ những người yêu thương

Rất có thể chủ nhật này những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Chính Ấn bảo trợ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý khá vững vàng, càng làm càng hăng say bởi bản mệnh tìm ra được cách thứ hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi không dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho người bạn đời. Đừng nghĩ khi đã là vợ chồng thì không cần vun vén tình cảm nữa.

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu đón nhiều tin vui tài chính khi vận trình tài lộc rộng mở nhờ có Chính Tài độ mệnh. Dù con giáp này đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, phát tài nhanh chóng. Hôm nay cũng là cơ hội đầu tư tốt mà bản mệnh nên tận dụng để tăng thêm nguồn thu nhập cho bản thân.

Thổ khí vượng lại khiến sức khỏe bản mệnh có phần giảm sút, không giữ được phong độ như trước. Có thể do thời gian qua bạn chịu nhiều áp lực cộng thêm không chăm sóc bản thân đầy đủ nên cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo, cần thay đổi sớm để chuyển biến tình hình.

Đường công danh sự nghiệp trong ngày tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi Sửu cũng không vướng phải những rắc rối về giấy tờ, thủ tục hành chính. Con giáp này cứ tự do làm việc mình muốn, tập trung vào chuyên môn còn lại mọi việc không phải lo lắng gì hết.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dần một ngày vui vẻ, may mắn vì nhân duyên nở rộ. Về cơ bản mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, các phương diện hanh thông tốt lành nhờ sự cố gắng của bản thân cộng thêm may mắn của số phận.

Công việc trong ngày không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn. Mối quan hệ với đồng nghiệp hay lãnh đạo đều rất hài hòa. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói vì có thể thân thiết quá nên nói năng suồng sã, tạo thành ấn tượng xấu, làm mất đi tình cảm tốt đẹp vốn có.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Lục Hợp che chở rất nhiều cho vận trình ngày của người tuổi Mão. Trong công việc, con giáp này giữ được sự thông minh, sáng suốt nên giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn cũng rất chú trọng hợp tác với người khác để cùng học hỏi, thảo luận giúp tiến hành mọi việc nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Nhờ cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên bản mệnh thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, tình cảm rất cần sự nghiêm túc nếu không thì chính bạn cũng gặp họa đấy.

Tuy nhiên trong ngày có điềm báo hao tài do Kiếp Tài xung chiếu, mất tiền không nhiều thì ít, hoặc có thể là đồ đạc hỏng hóc phải thay thế, sửa chữa. Họa khó tránh nên bạn càng cần cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu hơn, tiêu xài cũng nên cân nhắc kỹ càng để hạn chế tổn hao.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những quan điểm trái ngược dẫn đến cãi vã; hoặc đôi bên có hiềm khích từ trước, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ, khiến mọi chuyện từ bé xé ra to.

Song nếu bạn cứ để cái tôi của mình lên trên, cư xử cá nhân như vậy thì chỉ thiệt mình, chuốc thêm bực bội vào người chứ chẳng được gì. Có lẽ bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để thả lỏng tinh thần, tìm chuyện vui, chuyện tốt để sớm giải tỏa tâm trạng.

Hôm nay tác động không nhỏ đến tình hình sức khỏe của con giáp này. Đừng bao giờ để áp lực cuộc sống đè nén lên cơ thể của chúng ta quá nhiều, hãy biết trân trọng sức khỏe khi đang may mắn có được để nhận lại nhiều điều tuyệt vời hơn đến với mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều may mắn. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vụt qua.

Người làm kinh doanh thì hôm nay cũng sẽ giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được, nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Tuổi Ngọ

Hôm nay tuổi Ngọ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, đường sự nghiệp có nhiều may mắn hơn hẳn trước đó. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, song đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Bản mệnh biết mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Bạn cũng trở nên vô cùng quyết đoán và không để người khác can thiệp vào vận mệnh của mình.

Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tia sáng tình yêu của đời mình, dù bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì chắc chắn có quyền được hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Tuổi Mùi

Hôm nay ngày bị cục diện Tương Phá Thái Tuế tác động như hôm nay, người tuổi Mùi khá đau đầu khi gặp trục trặc trong công việc, mà khả năng cao là do mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác chưa được bản mệnh xử lý ổn thỏa nên gây ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Có thể bạn nghĩ mình thích hợp làm việc một mình và sẽ phát huy mạnh mẽ hơn khi không có ai tác động, song trong môi trường tập thể bạn vẫn cần phải học cách hợp tác với người bên cạnh để công việc chung được tiến hành nhuần nhuyễn hơn. Không thể lúc nào cũng làm theo ý mình, hãy hạ bớt cái tôi để tránh gây ra mâu thuẫn làm chất lượng công việc đi xuống.

Người độc thân vẫn đang mải mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân của riêng mình mà không buồn tìm kiếm nửa kia. Tình yêu chưa thực sự có sức hút với bạn vào thời điểm này, khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không gì ràng buộc.

Tuổi Thân

Tam Hội che chở, người tuổi Thân không phải lo nghĩ quá nhiều vì công việc của mình. Dù có gặp phải vấn đề gì thì bạn cũng giải quyết gọn gàng vì nó thuộc vấn đề chuyên môn. Nhất là những người làm về kỹ thuật luôn được khen ngợi vì khả năng tay nghề và phản ứng nhanh nhạy.

Thiên Quan cũng cảnh báo rằng tuổi Thân cần tập trung hơn trong công việc, đừng để những chuyện cá nhân khiến mình phân tâm, dễ mắc sai sót. Đó chính là thời điểm mà kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng để lật đổ vị trí mà bản mệnh đang sở hữu.

Vận trình tình cảm của những chú Khỉ cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu có thể sẽ phải đối mặt với những lời đố kị, gièm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ganh ghét xung quanh trong ngày Tuất Dậu Tương Hại. Trước khi nổi đóa lên, bạn nên tự kiểm điểm bản thân trước xem mình có vô tình gây ra hiểu lầm nào không.

Nếu đó là lỗi sai của mình, hãy thẳng thắn nhìn nhận, coi đó là cơ hội để mình thay đổi. Còn không phải thì đừng quá để tâm đến những điều tiêu cực đó mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Bạn chỉ cần làm tốt công việc của bản thân thì kẻ tiểu nhân cũng chẳng có gì để bắt bẻ.

Trong một ngày nhiều phiền não như này, thật may mắn vì nửa kia của bạn luôn là một người khoan dung và thấu hiểu. Nếu gặp vướng mắc trong bất cứ vấn đề gì, hãy tâm sự với người ấy, rất có thể đối phương sẽ đưa ra những gợi ý hữu ích cho bạn.

Tuổi Tuất

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra nên hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và hi vọng vào tương lai nhé.

Trong công việc, con giáp này cũng tỏ ra khá nhanh nhẹn, năng động nhưng cần phải nhẫn nại, tỉ mỉ để tránh mắc sai lầm. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng thì mệnh chủ nên tìm hiểu, tham khảo ý kiến của người đi trước để có thêm thông tin hữu ích.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn nâng đỡ rất nhiều cho công việc của người tuổi Hợi trong ngày chủ nhật. Bạn có được sự tự tin khi làm bất cứ việc gì vì con giáp này đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo, kỹ càng. Ngoài ra bản mệnh cũng khá sáng tạo và đưa ra được những ý tưởng, đề xuất khiến ai cũng phải bất ngờ vì tính khả thi rất cao.

Bạn đang cho thấy sự chắc chắn và quyết tâm cao độ để chạm tay tới cái đích cuối cùng. Có thể nói, con giáp này đang trong thời kỳ danh vọng lên cao, do đó đừng làm hỏng những gì tốt đẹp của mình bằng sự tự mãn, kiêu ngạo khi bạn đang có lợi thế hơn người khác.

Dự báo vận trình tình cảm của bạn trong ngày mới này khá ảm đạm. Khi bản mệnh có cảm giác mối quan hệ giữa hai người có điều gì đó khác thường thì nên chủ động trò chuyện thẳng thắn để có thể thấu hiểu nhau hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!