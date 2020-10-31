Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn mất điểm với cấp trên, tuổi Dậu tiền bạc dư dả

Tâm linh - Tử vi 31/10/2020 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn mất điểm với cấp trên vì không tập trung làm việc. Tuổi Dậu tiền bạc dư dả, tha hồ tiêu xài.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được những điều xấu tốt xảy ra với mình trong thời điểm này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Tý

Tý chú trọng hơn trong cách ăn nói, giao tiếp để được nhiều người yêu mến. Bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có tinh thần làm việc tốt nhất. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nên mở lòng nhiều hơn, bạn sẽ có được mối quan hệ tốt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 1/11/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Sửu có tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có vận trình tiến triển, chuyện vui bủa vây giúp tinh thần của bạn vui vẻ hơn. Tiền bạc đổ về liên tục khiến bạn đỡ không kịp. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui về đường tài lộc. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước phát triển vượt bậc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Dần

Vận trình của bạn không được suôn sẻ, tệ hơn là gặp nhiều chuyện buồn phiền về tiền bạc. Những người tuổi Dần gặp nhiều rắc rối, đường tiền bạc thất thoát nhiều, phải vay mượn khắp nơi. Chuyện tình cảm của bạn cũng không có chuyện vui. Người độc thân vẫn một mình. Người có gia đình, vợ chồng không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Mão

Những người làm ăn kinh doanh có nhiều hợp đồng béo bở khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Người làm công ăn lương vươn lên vị trí như mình mong muốn. Tiền bạc chạm đỉnh, tài khoản cứ tăng lên đều đều tiêu xài không hết. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không có nhiều tin vui.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Thìn

tu vi chu nhat ngay 1/11/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Thìn mất điểm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp,  Thìn mất điểm trong mắt cấp trên. Bạn không được trọng dụng, đồng nghiệp cũng có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn không có nhiều sự lựa chọn, cũng không rung động với ai. Điều này giúp tinh thần của bạn ngày càng xuống dốc thảm hại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ gặp nhiều biến cố, chuyện tiền bạc có nhiều biến động, không ổn định. Bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, xe cộ để không ảnh hưởng đến vận trình trong ngày. Bên cạnh đó cũng nên dành thời gian chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có cách giao tiếp khôn khéo, được nhiều người yêu mến. Bạn đi đến đâu là được yêu mến đến đó nên tinh thần khá vui vẻ trong ngày. Trong chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến triển. Người độc thân tìm được bến bờ hạnh phúc. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 1/11/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Mùi không được trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi không được cấp trên trọng dụng, làm một tiêu mười không để dành được bao nhiêu. Bạn mượn nợ khắp nơi khiến vận trình xuống dốc không phanh. Trong công việc bạn gặp khá nhiều chuyện rắc rối, trục trặc trong suốt một ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn có nhiều thu nhập đổ về cùng lúc khiến bạn đỡ không kịp. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội tiền bạc trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, tha hồ tiêu xài, vùng vẫy trong biển tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu có vận tài chính hanh thông, phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc của bạn đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo túng thiếu. Công việc của bạn ở mức ổn định, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu giúp tinh thần của bạn vui vẻ, hạnh phúc hơn trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 1/11/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Tuất vận tiền bạc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có vận trình ổn định, tiền bạc ở mức trung bình. Những chuyện bạn làm đều mang lại nguồn thu nhập thuận lợi, không còn nhiều vất vả như trước đây. Chuyện tình cảm cũng nhận được tin vui, người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi mất khá nhiều thời gian cho chuyện cá nhân khiến bản thân không tập trung làm việc. Công việc của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền bạc thất thoát khá nhiều. Chuyện tình cảm của bạn cũng không gặp nhiều tin vui, độc thân vẫn một mình lẻ bóng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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