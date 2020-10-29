Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ trúng đậm tiền tỷ, tuổi Ngọ sức khỏe suy yếu

Theo tử vi 12 con giáp, Tý đạt được nhiều thành tựu như ý, được cấp trên trọng thưởng. Trong thời điểm này, vận tiền bạc của bạn chạm đỉnh, số tài khoản ngân hàng tăng lên đều đều. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, phấn chấn hơn thời gian khó khăn trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của 12 con giáp có nhiều biến động tốt hoặc xấu trong ngày giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình như thế nào.

Dần sớm nhận được tin vui về đường tình duyên. Người có người yêu sẽ tính đến chuyện trăm năm, mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn. Công việc bạn được giao phó đều hoàn thành tốt hơn những gì cấp trên mong đợi. Nhờ vậy mà bạn có con đường thăng tiến rộng thênh thang, chỉ cần ngồi không cũng có tiền đếm.

Sửu biến thù thành bạn, khiến nhiều người yêu mến, thán phục. Đồng nghiệp không còn nói xấu hay hãm hại bạn như trước đây. Công việc của bạn cũng được cải thiện nhiều, có nhiều biến chuyển vượt bậc hơn, ý tưởng đưa ra được cấp trên khen ngợi hết lời.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão bị khiển trách vì làm việc không tập trung, hay lo những chuyện không đâu. Bạn không khôn khéo trong giao tiếp nên hợp đồng làm ăn không ký được, công việc gặp nhiều trục trặc. Nói chung ngày hôm nay của bạn gặp khá nhiều chuyện buồn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Thìn cẩn thận sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn nên cẩn thận tránh xảy ra sai sót. Trong ngày đừng tin tưởng ai quá mức kẻo bị mất tiền, mất luôn mối quan hệ của mình. Bạn phụ trách nhiều dự án lớn, vì vậy hãy tự tin và bình tĩnh. Có thể bạn sẽ bị nhiều người nói xấu, cản trở con đường thăng tiến của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của bạn gặp khá nhiều may mắn, không chỉ về tiền bạc mà công việc cũng có nhiều tin vui. Công việc có nhiều bước tiến triển mới, bất ngờ hơn. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều thử thách cũng như thành quả mà bản thân đạt được trong thời điểm này.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn đừng ôm đồm nhiều việc, hoặc lo chuyện bao đồng mà rước họa vào thân. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi điều độ để chuẩn bị đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của Mùi có nhiều thay đổi, bạn có thể được chuyển bộ phận. Mùi có môi trường làm việc mới năng động và bạn có khả năng thích nghi vô cùng nhanh. Điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm chức vụ mới toanh để thử thách bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Thân

Thân nên cẩn thận xe cộ, đi đứng trong ngày. Khi đi ra đường, bạn nên chú ý trước sau để tránh gặp họa không đáng có. Trong công việc, Thân gặp nhiều trục trặc, bị cấp trên phàn nàn vì không tập trung. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng bị đối phương càm ràm vì không có nhiều thời gian dành cho họ.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu có công việc mới và bắt đầu làm quen với môi trường mới. Điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn nhưng lại không có được niềm vui trong công việc. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp chuyện buồn, bạn thường xuyên mất ngủ vì những chuyện rắc rối bủa vây.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Tuất được khen thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp lợi hại, được cấp trên khen thưởng. Nhờ vậy mà tinh thần làm việc của bạn được tăng lên vùn vụt, tiền bạc cũng có nhiều khởi sắc. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này sẽ có nhiều tin vui, công danh vượng phát rực rỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi được đánh giá là con giáp bản lĩnh, có tài giải quyết công việc cực kỳ tài giỏi khiến nhiều người nể phục. Vận tài chính của bạn có nhiều tin vui, tài khoản tăng lên đều đều tiêu xài không hết. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin tốt, mối quan hệ ngày càng bền vững.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm