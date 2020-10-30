4 con giáp ăn ‘no nê’ tiền bạc của thiên hạ, hốt trọn may mắn từ ơn trên ban cho đúng 12 giờ ngày 1/11

Tâm linh - Tử vi 30/10/2020 09:05

Dưới đây là những con giáp may mắn, ăn no nê tiền bạc của thiên hạ hốt trọn may mắn từ ơn trên ban cho vào đúng thời khắc vàng 12 giờ ngày 1/11.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được Thần Tài soi đường dẫn lối, hốt trọn may mắn của thiên hạ. Trong thời điểm vàng trong ngày 1/11, bạn tha hồ tiêu tiền thoải mái, muốn mua gì mua không sợ túng thiếu.

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Tý là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn trong thời điểm này tăng lên đều đều. Bạn mở rộng nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn nên cơ hội kiếm tiền tăng lên đều đều. Vận tài chính của bạn vô cùng khởi sắc, chạm đỉnh tha hồ tiêu xài.

Trong chuyện tình cảm, Tý độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Tý có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau. Những hiềm khích trước đây cũng được hóa giải.

Tuổi Sửu

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Sửu có nhiều tin vui trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp may mắn, tài chính vượng sắc trong thời điểm vàng này. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền tài đều như ý bản thân mong muốn. Bên cạnh đó, bạn còn tha hồ tậu nhà xe giúp tinh thần vui tươi, hưng phấn hơn.

Tuổi Thìn

Thìn thành công vượt trội hơn những con giáp khác trong thời điểm này. Khó khăn đã qua đi, công việc của bạn dần đi vào quỹ đạo ổn định, không còn gặp bất cứ rắc rối nào. Những dự định ấp ủ bao lâu nay của bạn có cơ hội thực hiện, thành công ngoài mong đợi. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, người độc thân thoát ế trong nháy mắt.

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Thìn vượt qua mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này có nhiều chuyện vui, tiền bạc, công danh, tình duyên đều viên mãn. Hãy chuẩn bị đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất đến với mình.

Tuổi Mão

Mão có vận trình lên như diều gặp gió, tiền bạc đổ về liên tục không đếm hết. Bạn như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy trong biển tiền, biển bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng.

Người kinh doanh buôn bán có nhiều cơ hội kiếm hợp đồng tiền tỷ. Điều này giúp tinh thần của bạn vui vẻ hơn rất nhiều, chuyện tiền bạc ổn định. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đổ về không đỡ kịp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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