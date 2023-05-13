Tử vi chủ nhật (14/5/2023): Sửu vượng duyên, 'ông Tơ bà Nguyệt' gõ cửa, Dần tự biết lượng sức mình trong công việc

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 15:38

Chủ nhật (14/5/2023), 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần sẽ như thế nào? Liệu con giáp nào sẽ 'lên ngôi'?

Tuổi Tý

Tử vi ngày 14/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có nhiều chuyện buồn trong gia đình làm bạn phân tâm khi làm việc. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý bình ổn, lúc làm việc còn vướng nhiều việc khó giải quyết, cần tập trung hơn khi làm việc. 

Tình duyên: Tình cảm cẩn thận với những người đến và lợi dụng lòng tốt của bạn.

Tài lộc: Tài sản của bạn vơi đi vì phung phí nhiều khoản chi không cần thiết.    

Sức khỏe: Chú ý sức khỏe, đi làm ngoài nắng bạn nên nạp thêm nhiều khoáng chất. 

Tử vi chủ nhật (14/5/2023): Sửu vượng duyên, 'ông Tơ bà Nguyệt' gõ cửa, Dần tự biết lượng sức mình trong công việc - Ảnh 1
Người tuổi Tý có nhiều chuyện buồn trong gia đình làm bạn phân tâm khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp ghé thăm mang lại niềm vui liên quan chuyện tình cảm của người tuổi Sửu hoặc một cuộc hội ngộ với người thân ở xa cũng là cơ hội để gia đình quây quần vui vẻ trong ngày hôm nay. Một số người độc thân có thể có một cuộc hẹn ý nghĩa mang lại hy vọng mới.

Chính Quan tương trợ cho công việc của con giáp tuổi Sửu được thuận buồm xuôi gió, khó khăn trước đây bản mệnh từng tưởng là rất khó thì nay cũng đã tìm ra phương cách để tháo gỡ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Nhất là những ai vừa trải qua cuộc phẫu thuật hay chữa trị thì đã có kết quả khả quan hơn trước rất nhiều.

Tử vi chủ nhật (14/5/2023): Sửu vượng duyên, 'ông Tơ bà Nguyệt' gõ cửa, Dần tự biết lượng sức mình trong công việc - Ảnh 2
Tam Hợp ghé thăm mang lại niềm vui liên quan chuyện tình cảm của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu Tuổi Dần có ý định thực hiện một việc quan trọng trong hôm nay, tử vi Chủ Nhật 14/05/2023 khuyên bạn nên biết tự lượng sức mình. Vận trình của Tuổi Dần trong ngày này cho thấy nếu bạn một mình đơn độc thì rất là bất lợi, khó thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Việc mưu tính của Tuổi Dần cần phải có sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp.

Chủ Nhật này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Dần cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Gia đạo có tiệc tùng, đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nảy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. Trong tình cảm vợ chồng, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, bạn không nên vui chơi bè bạn mà xao lãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng.

Tử vi chủ nhật (14/5/2023): Sửu vượng duyên, 'ông Tơ bà Nguyệt' gõ cửa, Dần tự biết lượng sức mình trong công việc - Ảnh 3
Tử vi Chủ Nhật 14/05/2023 khuyên bạn nên biết tự lượng sức mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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