Đúng 15/5 Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp 'chuột sa hủ nếp', may mắn chạm đỉnh, làm đâu thắng đó, phú quý hơn người

Tử vi dự báo rằng, tuổi Dậu có vận may rất tốt đúng giữa tháng 5 này. Bản mệnh có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, tài chính. Nhờ đó, cả tuổi Dậu và gia đình của họ đều có cuộc sống thoải mái, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Con giáp này tràn đầy tự tin. Đây là lúc bản mệnh có thể thực hiện các dự định mà mình đã ấp ủ hoặc mở rộng kinh doanh. Chỉ cần bản mệnh có sự can đảm, quyết tâm thì có thể đón nhận nhiều điều bất ngờ. Nhìn chung, cục diện cuộc sống của tuổi Dậu đang đi theo chiều hướng tích cực.

Thời gian trước khó khăn như thế nào không biết nhưng bước tới ngày 15/5 này, tuổi Dậu có thể quyết tâm giải quyết hết các vấn đề. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có bước tiến vượt bậc, nâng tầm cuộc sống. Mọi vấn đề được giải quyết, tâm lý của tuổi Dậu cũng trở nên thoải mái hơn.

Tuổi Dậu có vận may rất tốt đúng giữa tháng 5 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo là người rất khéo léo, đối nhân xử thế đâu vào đấy. Tuy nhiên, họ vẫn hay bị mất bình tĩnh khi gặp những khó khăn.

Cho tới khi trưởng thành, tuổi Mão sẽ khắc phục được hết những khó khăn, con giáp này trở nên trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều. Họ sẽ trở thành một người chuyên nghiệp, chu đáo, có trách nhiệm.

Từ giờ đến giữa tháng 5 trở đi, người tuổi Mão tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Người cầm tinh con mèo được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Đây là thời điểm rất thích hợp để những người làm kinh doanh phất lên mạnh mẽ. Họ nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Bạn hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Từ giờ đến giữa tháng 5 trở đi, người tuổi Mão tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ 15 - 21/5/2023 là một tuần phát triển rực rỡ của người tuổi Sửu trên phương diện sự nghiệp. Bằng vào bản lĩnh của mình, bạn nhanh chóng khẳng định vị thế, khiến mọi người khâm phục và cấp trên dành cho cơ hội cất nhắc.

Có điều, tử vi tuần mới từ 15 - 21/5/2023 của 12 con giáp thấy rằng, Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng kẻ khác.

Việc làm ăn tiến triển thuận lợi hơn vào thời điểm cuối tuần, khi Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Người dành thời gian cho các công việc làm thêm cũng được trả tiền công hậu hĩnh.

Chuyện tình cảm khá êm đềm, vợ chồng bạn dành nhiều thời gian để ở bên nhau và hâm nóng tình cảm. Đôi khi, hai người có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng vì biết hạ cái tôi cá nhân xuống nên mọi chuyện chẳng còn quá to tát.

Từ 15 - 21/5/2023 là một tuần phát triển rực rỡ của người tuổi Sửu trên phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.