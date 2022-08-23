Tử vi 7 ngày tới (24/8 - 30/8), mưa thuận gió, thuận đường thăng tiến, 3 con giáp mắn chắc tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận may kéo đến, tài lộc mênh mong, dư dả

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 12:30

Tử vi 7 ngày tới (24/8 - 30/8),3 con giáp mắn sự nghiệp hanh thông, tài lộc mênh mong, dư dả.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới vận trình lên hương, phúc khí thuận lợi. Công danh sự nghiệp của con giáp khá thuận lợi. Điều này mang đến cho bản mệnh tinh thần vui vẻ, lạc quan, về nhà cũng không còn cáu kỉnh, tức giận nữa. Các mối quan hệ tình cảm với vợ chồng con cái cũng hài hòa hơn. 

Vận đào hoa của con giáp may mắn rất tốt với những nữ mệnh còn độc thân. Có thể bạn không biết, nhưng đang có người âm thầm thích bạn rồi đó. Hãy cứ là chính mình, bạn sẽ là người quyến rũ, thu hút nhất trong mắt họ.

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Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới vận trình lên hương, phúc khí thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tronh 7 ngày tới cát lộc dư dôi, làm gì cũng thuận lợi. Được quý nhân Tam Hội che  chở, con giáp thoát khỏi nguy nan khi mà những vấn đề bất ngờ nảy sinh được bản mệnh giải quyết nhanh chóng. Nhờ có cơ hội lần này mà có thể bản mệnh sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá khác. Bản mệnh có thể sẽ được giao cho trọng trách mới, nếu làm tốt thì cơ hội thăng tiến là rất lớn.

Đường tình cảm khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được người chung lối cùng mình. 

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Người tuổi Mùi tronh 7 ngày tới cát lộc dư dôi, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới đón nhiều phúc lộc. Chuyện làm ăn của con giáp may mắn rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Bạn tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Con giáp nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

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Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới đón nhiều phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Đúng 13h ngày mai (24/8/2022), 3 con giáp may mắn trúng số, cát lộc hanh thông, công danh phát đạt, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

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