Tử vi 4 ngày tới (24/8 - 27/8), thần phật an ủi, may mắn đến nhà, 3 con giáp tai qua nạn khỏi, mỏi tay đếm tiền, hỷ sự liên miên, công danh sự nghiệp thăng tiến vô hạn

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 10:28

Tử vi 4 ngày tới (24/8 - 27/8), 3 con giáp may mắn tai qua nạn khỏi, mỏi tay đếm tiền, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này nhờ vậy mà thuận lợi hơn, không còn nhiều ngáng trở như trước nữa vì luôn có sự hợp tác nhiệt tình. Tam hợp cục mang đến mối quan hệ đồng nghiệp, gia đình, bạn bè người thân tốt đẹp, mở ra con đường công danh sự nghiệp cho con giáp.

Bản mệnh được khuyên nên dành thời gian cho gia đình, cùng người thân trong gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng sau thời gian làm việc mệt mỏi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. 

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Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc thuận lợi. Chuyện tiền bạc của con giáp vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Bạn có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại hay các hoạt động ngoài trời để thắc chặc tình cảm.

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều tin vui tài lộc. Vận trình công việc của con giáp diễn ra thuận lợi trăm bề. Thiên Ấn trợ mệnh giúp con giáp không còn vất vả, lao lực như trước mà vẫn có thể đạt được thành tựu rực rỡ. Bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ được khúc mắc trong công việc và làm việc hăng say trở lại.

Vận trình tài lộc của con giáp may mắn này rực rỡ. Thiên Tài xuất hiện mang tới cho những người này khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền nong.

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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