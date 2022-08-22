Tử vi 2 ngày tới (23/8 - 24/8), thần phật phù trợ, tài lộc dư dôi, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh phát đạt, may mắn đầy nhà, tha hồ tận hưởng cát khí, điều lành

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 18:11

Tử vi 2 ngày tới (23/8 - 24/8), 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, tha hồ tận hưởng giàu sang, hỷ sự.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Được quý nhân Tam hợp phù trợ , con giáp sẽ có những ý tưởng tuyệt vời khiến ai cũng phải trầm trồ. Con đường sự nghiệp sớm đạt được thành công như mong muốn. Bạn nên tích cực phát huy điểm mạnh của mình để nâng cao hiệu quả công việc, từ đó cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng nhiều hơn. 

Về phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để người độc thân tiến thêm một bước nữa, thăng cấp cho mối quan hệ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của bản mệnh.

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Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Trong thời gian này, bản mệnh tiến hành các kế hoạch ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn sẽ mang đến lợi nhuận cho cả hai bên. Con giáp nhận được sự tin cậy rất lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và cả đối tác. Giữa hai bên đạt được sự nhất trí cao và đồng tâm hiệp lực để cùng phát triển.

Đời sống tình cảm của con giáp này khá viên mãn, tình vợ chồng, tình yêu đôi lứa hạnh phúc dạt dào. Bản mệnh khiến người ấy an tâm về bước đường tương lai chung lối. 

con giap may man 2
Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc hanh thông. Con giáp may mắn có quý nhân phù trợ nên không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. 

Tình yêu của con giáp không phải là vấn đề nào quá lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. 

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 2 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc hanh thông. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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