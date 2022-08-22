Tử vi 9 ngày tới (23/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, vận trình khởi sắc, làm gì cũng giàu.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Công danh sự nghiệp của con giáp tiến triển tốt đẹp, điềm báo có người được thăng chức, tăng lương. Những nỗ lực của con giáp này cuối cùng đã được cấp trên để ý và đây chính là lúc người tuổi Hợi được hưởng thành quả của mình. Đường tình duyên của con giáp được như ý, bản mệnh sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Con giáp có thể tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình, bạn vô cùng trân trọng đoạn tình cảm mới có được này chẳng muốn rời tay.

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Công việc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến. Tiền bạc khá ổn, vì công việc tốt mà con giáp có được mức thu nhập tốt. Bản mệnh cảm thấy rất thỏa mãn với những gì mình đang có được và phấn đấu hết mình cho tương lai. Vận tài lộc dồi dào, con giáp tự tin với khả năng nhìn xa trông rộng và nắm bắt cơ hội kiếm tiền của mình. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn sẽ có tin vui. Bạn rất được lòng gia đình hai bên, mà người ấy cũng rất thích tính cách khéo léo, thông minh của bạn.

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, tài vận sáng sủa. Công việc của con giáp diễn ra ổn định. Bạn được Quý nhân nâng đỡ mở ra cho bản mệnh nhiều cơ hội tốt mà một khi nắm chắc sẽ thăng tiến vượt bậc trên con đường công danh. Chuyện tình cảm được dung hòa tốt. Bạn và nửa kia luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định khi yêu. Hai người không chọn cãi vả hay mâu thuẫn khi có mâu thuẫn vì biết điều này sẽ không thể giải quyết được những khúc mắc. Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, tài vận sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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