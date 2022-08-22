Tử vi 12 ngày tới (23/8 - 3/8), thần tài gọi tên 3 con giáp 'ngập thìa vàng', cát lộc đầy nhà, vận trình suôn sẻ, tài lộc hanh thông, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 19:05

Tử vi 12 ngày tới (23/8 - 3/8), 3 con giáp may mắn cát lộc đầy nhà, vận trình suôn sẻ, muốn gì được nấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong trong 12 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả. Người làm công ăn lương được thăng quan tiến chức, làm gì cũng thuận lợi. Tuy con giáp này có phần bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có là gì cơ chứ.  Người kinh doanh ký kết được nhiều hợp đồng lớn, tiền tài liên tiếp chảy về nhà.

Trong chuyện tình cảm, người ấy mang đến cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ và dù chỉ một hành động nhỏ hay một câu nói của đối phương cũng khiến bạn mỉm cười.

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Người tuổi Tý trong trong 12 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 12 ngày tới  phúc khí hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp có thể được quý nhân trợ mệnh nên để giải quyết hết những rắc rối tồn đọng khiến bạn đau đầu những ngày qua. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn.

Nhờ có Thiên Tài dẫn đường, con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc. Điều này khiến tinh thần bạn hứng khởi vô cùng.

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Người tuổi Sửu trong 12 ngày tới  phúc khí hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 12 ngày tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các khoản đầu tư của con giáp đã bắt đầu sinh lời mang đến cho Mão nguồn tiền to lớn. Bản mệnh có thể xin thêm lời khuyên của người đi trước để có hiệu quả cao hơn nữa.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Mão cũng rất suôn sẻ. Con giáp may mắn có cơ hội tìm thấy đối tượng như ý, hỵ sự sẽ nhanh chóng kéo đến nhà. Nhìn chung, cuộc sống trong thời gian tới của Mão không thuận lợi, hài hòa.

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Người tuổi Mão trong 12 ngày tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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