Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp tiền tài vô số, phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy vườn, kiểu gì cũng tìm thấy kho vàng, giàu có vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 11:48

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 5 ngày tới (23/8 - 29/8), 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, nhận nhiều tài lộc, vươn mình giàu có.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông trong 7 ngày tới. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Còn được Thần Phật phù hộ nên vận thế của con giáp này thường suôn sẻ hơn người.

Thời gian này, do bước vào đại vận nên người tuổi Mão có thể nắm bắt được những cơ hội tốt và khẳng định được năng lực bản thân nên thu về nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng như có được nguồn tài sản, tiền bạc dồi dào.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Mão trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Mão có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp tiền tài vô số, phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy vườn, kiểu gì cũng tìm thấy kho vàng, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông trong 7 ngày tới, được Thần Phật phù hộ nên vận thế của con giáp này thường suôn sẻ hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian 7 ngày tới, tài vận của con giáp này vô cùng khởi sắc. Người tuổi Tý đi đâu, làm gì cũng nhanh chóng có được thu nhập nên sớm sẽ sắm được nhà đẹp, mua được xe sang. Người tuổi Tý bẩm sinh đã có vận khí tốt đẹp, đặc biệt lại rất có duyên với kim tiền, luôn biết nắm bắt những cơ hội kiếm tiền.

Trong thời gian này, tử vi của tuổi Tý cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Tý thành hiện thực. Người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà.

Người tuổi Tý sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà. Những người tuổi Tý có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Tý cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt, và đừng quen đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Tý.

Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp tiền tài vô số, phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy vườn, kiểu gì cũng tìm thấy kho vàng, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 2
Trong thời gian này, tử vi của tuổi Tý cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian 7 ngày tới, Thần Tài yêu thương nên tài vận của người tuổi Hợi đi lên nhanh chóng. Chính Tài và Thiên Tài đều đại phát nên không chỉ nguồn thu chính ổn định, tăng nhanh mà nguồn thu phụ cũng đem lại không ít khoản thu không nhỏ. Người tuổi Hợi sớm có được những khoản tích lũy lên đến chín số không.

Đây chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Hợi, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Hợi cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Thời gian này, vận thế của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, tài khi cũng trở nên vô cùng tốt đẹp. Đặc biệt trong thời gian này, người tuổi Hợi sẽ liên tiếp gặp may về tài chính, đem lại những khoản thu nhập không nhỏ, và không còn phải lo lắng về kinh tế nữa. 

Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp tiền tài vô số, phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy vườn, kiểu gì cũng tìm thấy kho vàng, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 3
Đây chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Hợi, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc

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