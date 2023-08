Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc

Người tuổi Thìn vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi.

Vào 2 ngày đầu tuần, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ sang một trang mới. Bản mệnh được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may nối tiếp vận may, người tuổi Mão thu về cho mình ngày càng nhiều tài lộc. Nhờ vậy mà túi tiền rủng rỉnh, vận khí ngày càng vượng.

Nếu như còn độc thân thì Mão sẽ sớm có người thường. Còn với những người đã có gia đình thì cũng sớm đón nhận tin vui như mang thai, sinh con, quý nhân, trời Phật luôn kề cạnh.

Vận may nối tiếp vận may, người tuổi Mão thu về cho mình ngày càng nhiều tài lộc, nhờ vậy mà túi tiền rủng rỉnh, vận khí ngày càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhắc đến con giáp may mắn trong 2 ngày đầu tuần mà bỏ qua người tuổi Sửu thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của Sửu sẽ hanh thông, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Trâu cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc.

Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Ngoài ra, Sửu còn nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh nên đường tới thành công ngày càng gần. May mắn trong sự nghiệp giúp Sửu có cơ hội lớn để phát tài và giàu có.

Thậm chí, vận đào hoa của Sửu cũng rất vượng. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.