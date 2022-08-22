Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 07:56

Vào 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp dưới đây tài vận đỏ thắm, tình duyên viên mãn, trời ban nhân duyên, hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi.

Vào 2 ngày đầu tuần, Thìn có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Nếu làm ăn kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát lộc và có thêm quý nhân phù trợ. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, Thìn được lãnh đạo tán dương, được nhiều người trọng vọng. Vận trình tài lộc của Thìn vì vậy sẽ ngày càng tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì nhiều.

Ngoài ra chuyện tình cảm của con giáp cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và sớm tìm được một nửa của mình. Những người đã lập gia đình thì có gia đình hạnh phúc, thuận vợ, thuận chồng tình cảm viên mãn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc - Ảnh 1
Vào 2 ngày đầu tuần, Thìn có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành chăm chỉ, siêng năng, biết cách chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình, không bao giờ để mình nghèo khổ.

Vào 2 ngày đầu tuần, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ sang một trang mới. Bản mệnh được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may nối tiếp vận may, người tuổi Mão thu về cho mình ngày càng nhiều tài lộc. Nhờ vậy mà túi tiền rủng rỉnh, vận khí ngày càng vượng.

Nếu như còn độc thân thì Mão sẽ sớm có người thường. Còn với những người đã có gia đình thì cũng sớm đón nhận tin vui như mang thai, sinh con, quý nhân, trời Phật luôn kề cạnh.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc - Ảnh 2
Vận may nối tiếp vận may, người tuổi Mão thu về cho mình ngày càng nhiều tài lộc, nhờ vậy mà túi tiền rủng rỉnh, vận khí ngày càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhắc đến con giáp may mắn trong 2 ngày đầu tuần mà bỏ qua người tuổi Sửu thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của Sửu sẽ hanh thông, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Trâu cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc.

Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Ngoài ra, Sửu còn nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh nên đường tới thành công ngày càng gần. May mắn trong sự nghiệp giúp Sửu có cơ hội lớn để phát tài và giàu có.

Thậm chí, vận đào hoa của Sửu cũng rất vượng. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), 3 con giáp gánh trên lưng cả núi tài lộc, tiêu tiền không cần nghĩ, tình - tài đỏ thắm, khả năng thoát 'ế' cao, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc sau 18h chiều nay (22/8), 3 con giáp có trong tay rừng vàng biển bạc, vạn sự xuôi thuận, tiền bạc tụ về một chỗ, giàu có nhất nhì thiên hạ

Trúng độc đắc sau 18h chiều nay (22/8), 3 con giáp có trong tay rừng vàng biển bạc, vạn sự xuôi thuận, tiền bạc tụ về một chỗ, giàu có nhất nhì thiên hạ

Tài lộc của 3 con giáp dưới đây sau 18h chiều sẽ từ tứ phương tụ lại, vạn sự hanh thông, mọi việc thuận buồm xuôi gió, cầm tiền tỷ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày đầu tuần 3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi