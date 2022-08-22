Tử vi thứ 2 (22/8), LỘC LỚN TÌM VỀ, 3 con giáp tiền bạc về đầy kho, giàu hơn tỷ phú, tiền tiêu cả đời không hết, thả ga mua sắm sang chảnh

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 01:53

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây làm gì cũng dễ gặp may mắn, tài lộc hanh thông vượt bậc, vận đỏ như son, vạn sự hoàn mỹ.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, hôm nay, con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Tý giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Tý có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ bà chủ giàu có.

Người tuổi Tý bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Tý nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Tý thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Tử vi thứ 2 (22/8), LỘC LỚN TÌM VỀ, 3 con giáp tiền bạc về đầy kho, giàu hơn tỷ phú, tiền tiêu cả đời không hết, thả ga mua sắm sang chảnh - Ảnh 1
Tử vi cho biết, hôm nay, con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng nên vô cùng may mắn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, hôm nay, người tuổi Sửu có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.

Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may liên tiếp đến, Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng. 

Người tuổi Sửu được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. con giáp này có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. 

Tử vi thứ 2 (22/8), LỘC LỚN TÌM VỀ, 3 con giáp tiền bạc về đầy kho, giàu hơn tỷ phú, tiền tiêu cả đời không hết, thả ga mua sắm sang chảnh - Ảnh 2
Theo tử vi, hôm nay, người tuổi Sửu có đường tài lộc rất vượng, vận trình của con giáp này ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, hôm nay, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Dần nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công.

Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài, nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có. Đặc biệt trong thời gian này, Dần được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dần có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm. Dần nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Tử vi thứ 2 (22/8), LỘC LỚN TÌM VỀ, 3 con giáp tiền bạc về đầy kho, giàu hơn tỷ phú, tiền tiêu cả đời không hết, thả ga mua sắm sang chảnh - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, hôm nay, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 22/8, Cát Tinh mang đến tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, vận may khởi sắc, đào hoa rực rỡ, tài chính suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn cả đời

Kể từ ngày 22/8, Cát Tinh mang đến tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, vận may khởi sắc, đào hoa rực rỡ, tài chính suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn cả đời

Từ ngày mai, 3 con giáp sau đây tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc bạt ngàn, tài chính suôn sẻ, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi hôm nay tử vi thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 27 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi