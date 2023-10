Tử vi 6 ngày tới (18/4 - 23/4), 3 con giáp tài lộc đơm hoa, vận may nở rộ, mở mắt ra là có tiền, tiêu hoài không hết

Con giáp này được quý nhân vây quanh, nâng đỡ nên may mắn tề tựu, vận khí sáng sủa. Trong công việc, người tuổi Mão sẽ hoàn thành rất tốt trách nhiệm được giao và được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng hơn.

Con giáp đầu tiên trong số 3 con giáp vận may nở rộ vào 6 ngày tới, đó là tuổi Mão. Theo tử vi dự đoán, thời gian này là cơ hội rất lớn cho người tuổi Mão phát triển sự nghiệp, tiền tài của mình.

Tuổi Sửu

Trong 3 con giáp vận may nở rộ vào 6 ngày tới, tuổi Sửu là con giáp may mắn thuộc top này. Những người tuổi Sửu trời sinh đã rất hiền lành, chăm chỉ. Cuộc đời họ dù không theo đuổi những hoài bão to lớn nhưng luôn đặt ra cho mình những mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

Theo dự đoán từ tử vi, những người tuổi Sửu sẽ có một bước tiến dài trong sự nghiệp của mình. Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà con giáp này làm gì cũng đều thuận lợi và có được kết quả tốt. Trong công việc, họ sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên và đồng nghiệp.