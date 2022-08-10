Tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp rước lộc về nhà, ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vận trình thăng hoa, hỷ sự, vận may song hành thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:13

Tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Chính Tài che chở nên đường tài lộc khá ổn định vững vàng. Nhờ công sức và nỗ lực bỏ ra suốt thời gian qua mà bạn có thu nhập tốt. Bản mệnh biết cách để phát huy hết khả năng của mình, giành được sự tín nhiệm của cấp trên để có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Đường tình duyên của con giáp khá vượng. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay. Thiên Tài đảm bảo rằng đường tài lộc của con giáp sẽ hanh thông rộng mở, tiền tiêu không hết, tự có người dâng tiền tận tay. Người kinh doanh buôn may bán đắt, còn ai làm công ăn lương sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức.

Con giáp này dễ có được nhân duyên tốt, với người độc thân thì có phần dễ hài lòng hơn với vận trình hiện tại và thực sự vẫn chưa hứng thú với một điều gì đó. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là suy nghĩ tích cực hơn thì không lo tuổi Sửu không có được một mối lương duyên tốt đẹp. 

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Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Tam Hội che chở, công việc của con giáp may mắn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tiếp thêm cho bạn sức mạnh lớn lao, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây là thời điểm những khoản thu từ nghề tay trái đổ về thêm đầy túi bạn. Bạn có thể thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có những bước tiến triển khá rõ rệt. Cả hai có thể đi đến quyết định về nên duyên đôi lứa trong khoảng thời gian này. 

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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