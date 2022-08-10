Tử vi 7 ngày tới (11/8 - 17/8), cát lộc dư dả, phú quý đầy nhà, 3 con giáp thuận đường tiến thân, nâng cao tài lộc, phúc khí ngút trời, làm gì cũng thuận lợi, may mắn

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 10:51

Tử vi 7 ngày tới (11/8 - 17/8), 3 con giáp may mắn nâng cao tài lộc, phúc khí ngút trời, sống trong sung túc, dư dả.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Có quý nhân chỉ đường dẫn lối, nếu con giáp không muốn đánh mất cơ hội phát tài thì hãy tranh thủ mà nắm bắt nhé. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp. Tài lộc dư dả, con giáp chi tiêu thoải mái, không cần lo nghĩ. 

Bản mệnh đang đứng trước những mối nhân duyên khá lý tưởng đó. Những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của tuổi Thìn cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác nhận, người ấy sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bạn.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới phúc lộc hanh thông, công danh vượng phát. Con giáp gặp ngày tam hợp nên vận trình tươi sáng. Bạn có nhiều thời gian để sắp xếp, lên kế hoạch cho các mục tiêu trong thời gian tới của mình, mọi người xung quanh cũng sẽ ủng hộ và động viên nhiệt tình, tạo điều kiện tốt nhất cho bạn. Đây cũng là cơ hội để con giáp này tiến lên vị trí cao hơn trong sự nghiệp, xác định hướng đi đúng đắn cho riêng mình.

Tình yêu thăng hoa và nồng nàn đem lại cho người trong cuộc những cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết. Người độc thân được mai mối cho những người xứng đôi vừa lứa, có cơ hội tiến tới mối quan hệ nghiêm túc hơn.

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Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới phúc lộc hanh thông, công danh vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Công việc của con giáp may mắn đang tiến triển rất tốt. Với lòng đam mê, tinh thần trách nhiệm, không muốn ai phải thất vọng về mình mà con giáp luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, cất nhắc lên những vị trí quan trọng trong tập thể.

Gia đạo yên ổn. Tuy nhiên, con giáp được khuyên nên quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Con giáp hãy chủ động gọi điện hỏi thăm hoặc tặng quà cho cha mẹ, làm một điều gì đó đặc biệt để mối quan hệ gần gũi hơn nữa nhé.

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Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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