Tử vi 4 ngày tới (10/8 - 13/8), thần tài chỉ lối, cát khí dư dôi, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực rỡ, mở ra con đường thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 22:10

Tử vi 4 ngày tới (10/8 - 13/8), 3 con giáp mắn phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình rực rỡ, ,muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, vận trình thuận lợi. Sự nghiệp hanh thông, tốt đẹp. Tương lai đang chờ đón bạn trước mắt với nhiều điều hân hoan, tươi sáng. Sự thành công của bạn tuy chưa thực sự lớn nhưng đã báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp và hứa hẹn còn nhiều thành công hơn nữa đang chờ đợi phía sau. 

Vận trình tình cảm sẽ tốt nếu con giáp biết cách cân đối thời gian của mình tốt hơn. Nhờ Tam Hợp cục mà lúc này chuyện yêu đương tương đối ổn định. Bản mệnh đang được đối phương nuông chiều, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

con giáp may man 3
Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, vận trình thuận lợi = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài nhập mệnh mang tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mùi trong 4 ngày tới. Con giáp may mắn này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa mà hãy tận hưởng thành quả do công sức mình làm ra đi nhé. Bản mệnh cũng được khuyên cần phải kiên định và quyết đoán để bảo vệ chính mình. Đừng vì cả nể, vì lý do này kia mà nhận phần thiệt thòi về mình. Sự thành công thật sự chỉ đến với những người đám chiến đấu vì lý tưởng của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân khi gặp được đối tượng thương thì hãy bày tỏ tình cảm vì rất có thể người ấy sẽ đón nhận. Những ai đã có gia đình thì có được hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.\

con giáp may man 3
Chính Tài nhập mệnh mang tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mùi trong 4 ngày tới = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc vào 4 ngày tới. Vận may kéo dài rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Thời gian này, thần tài ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Với những người còn độc thân, thời gian này cũng không có nhiều điều bất ngờ cho lắm. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình nữa nhé.

Tử vi 4 ngày tới (10/8 - 13/8), thần tài chỉ lối, cát khí dư dôi, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực rỡ, mở ra con đường thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc vào 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 18 ngày tới, thần phật hanh thông, phú quý dư dả, 3 con giáp tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều công danh, lợi lộc

Tử vi 18 ngày tới, thần phật hanh thông, phú quý dư dả, 3 con giáp tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều công danh, lợi lộc

Tử vi 18 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều công danh, lợi lộc

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