Tử vi 4 ngày tới (10/8 - 13/8), thần tài chỉ lối, cát khí dư dôi, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực rỡ, mở ra con đường thăng quan tiến chức

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, vận trình thuận lợi

Tuổi Mùi

Chính Tài nhập mệnh mang tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mùi trong 4 ngày tới. Con giáp may mắn này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa mà hãy tận hưởng thành quả do công sức mình làm ra đi nhé. Bản mệnh cũng được khuyên cần phải kiên định và quyết đoán để bảo vệ chính mình. Đừng vì cả nể, vì lý do này kia mà nhận phần thiệt thòi về mình. Sự thành công thật sự chỉ đến với những người đám chiến đấu vì lý tưởng của mình.