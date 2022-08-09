Tử vi 2 ngày tới (10/8 - 11/8), sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp nắm chắc vận may, khai thông tài lộc, mở cửa công danh, liên tiếp đón nhận tin vui, hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 17:28

Tử vi 2 ngày tới (10/8 - 11/8), 3 con giáp may mắn khai thông tài lộc, mở cửa công danh, cầu được ước thấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí đầy nhà. Con giáp may mắn tiếp cận công việc với tinh thần lạc quan lành mạnh, bạn biết cách thuyết phục người khác trong hầu hết các dự án và mang lại nguồn lợi cho mình cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ. Phương diện tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp kiếm được nhiều tiền công thêm biết cách chi tiêu hợp lý nên có được cuộc sống dư dả. 

Tử vi dự đoán đây là thời điểm tốt để đầu tư vào các dự án mà bạn đã mong muốn thực hiện trước đó. Bạn phải nỗ lực hơn để thành công.

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Người tuổi Thân trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới có được nhiều bước tiến mới trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp không ngừng tăng tiến. Trong thời gian này, bản mệnh có thể tiến hành các công việc quan trọng như hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng bởi khả năng thành công là rất cao. Sự chần chừ, do dự có thể khiến hiệu quả giảm sút, vì vậy hãy tận dụng cơ hội ngay khi có thể.

Vận trình tình cảm có tin vui bất ngờ. Tam hội cục nâng đỡ đem đến cho con giáp này mối nhân duyên tốt đẹp. Tình cảm vợ chồng vẫn hay có hiểu lầm, mâu thuẫn nhưng sau cùng cũng được hóa giải nhờ sự chủ động tháo gỡ của bản mệnh

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Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới có được nhiều bước tiến mới trong cả sự nghiệp và cuộc sốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới liên tiếp gặp may. Con giáp dành toàn bộ sự tập trung cho công việc nên rất nhanh đạt được những thành tích mà hiếm ai có được. Thực Thần chiếu mệnh, có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà con giáp không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn.

Con giáp học được rằng, tình cảm tốt đẹp hơn khi bạn đã thực tế hơn trong việc nhìn nhận vấn đề. Đã đến lúc bạn hiểu ra rằng, mối quan hệ tốt đẹp không phải lúc nào cũng bình yên, không xảy ra tranh luận. 

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Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới liên tiếp gặp may - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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