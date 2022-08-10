Tử vi 10 ngày tới (11/8 - 20/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp phúc khí dồi dào, vận trình thịnh vượng, liên tiếp gặp may, tay tiêu tiền tỷ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:15

Tử vi 10 ngày tới (11/8 - 20/8), 3 con giáp may mắn phúc khí dồi dào, tiền tài dư dả, sống trong nhung gấm, lụa là

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới. Với công việc, đây là thời điểm tốt để tạo dựng các mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội làm giàu. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp sẽ chuẩn bị cho một khởi đầu mới đầy thuận lợi. Ở người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mở ra con đường tài lộc phía trước. 

Gia đạo viên mãn. Bạn và nửa kia có sự gắn kết bền chặt khó mà tách rời. Cả hai tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sự động viên, cổ vũ từ người ấy giúp bạn có thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

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Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thần Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu trong 10 ngày tới. Con giáp chăm chỉ dành thời gian cho công việc nên giành được thành quả xứng đáng. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan mà hãy cố gắng. Một số người có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên bạn tốt hơn nên cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức mình.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Nhân duyên nở rộ giúp các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhanh chóng có bước tiến xa hơn.

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Thần Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu trong 10 ngày tới. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới lộc lá hanh thông, công danh thịnh vượng. Con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Bạn nên biết rằng năng lực chỉ là một phần thôi đôi khi vẫn cần có những sự hỗ trợ từ người khác. Vì vậy, hãy tận dụng thất tốt cơ hội lần này để trở nên giàu sang.

Chuyện tình cảm tín hiệu tích cực. Người độc thân nên mạnh dạn và bản lĩnh hơn nữa trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Chỉ khi bạn chủ động khi cảm thấy rung động bởi một ai đó thì cơ hội tiến tới mối quan hệ lâu dài mới được nâng cao.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới lộc lá hanh thông, công danh thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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