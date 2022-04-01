Tử vi 6 ngày tới (1/4 - 6/4) : 3 con giáp được Đại thắng công danh, Thần Phật ban phước, vượng sắc tài lộc phát lộc đầy nhà, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 11:24

Liệu bản mệnh có nằm trong số những con giáp may mắn 6 ngày đầu tháng 4, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Tý

Tử vi 6 ngày tới (1/4 - 6/4) : 3 con giáp được Đại thắng công danh, Thần Phật ban phước, vượng sắc tài lộc phát lộc đầy nhà, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 6 ngày đầu tiên của tháng 4 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet 

Người tuổi Tý có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 6 ngày đầu tiên của tháng 4 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Tuổi Sửu

Tử vi 6 ngày tới (1/4 - 6/4) : 3 con giáp được Đại thắng công danh, Thần Phật ban phước, vượng sắc tài lộc phát lộc đầy nhà, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 2
Trong thời gian 6 ngày đầu tiên của tháng 4 chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian 6 ngày đầu tiên của tháng 4 chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Dần

Tử vi 6 ngày tới (1/4 - 6/4) : 3 con giáp được Đại thắng công danh, Thần Phật ban phước, vượng sắc tài lộc phát lộc đầy nhà, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 3
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách khốc liệt thì sang 6 ngày đầu tiên của tháng 4, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và nhiệt huyết với những quyết định của chính mình. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ thường có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, những quý nhân này là người thân, bạn bè hiểu rõ được tính cách tuổi Dần.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách khốc liệt thì sang 6 ngày đầu tiên của tháng 4, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Dần.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 2/4, vét hết LỘC trời, gom đầy MAY MẮN, 3 con giáp này vận trình hanh thông, sự nghiệp hưng thịnh, tài chính lên hương, công thành danh toại

Bước qua ngày 2/4, vét hết LỘC trời, gom đầy MAY MẮN, 3 con giáp này vận trình hanh thông, sự nghiệp hưng thịnh, tài chính lên hương, công thành danh toại

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này nắm trong tay tất cả sự may mắn và thành công nên sự nghiệp tiến triển không ngừng, tài lộc thăng hoa bất ngờ, đời sống hoan hỷ, phúc đức vẹn toàn khi bước qua ngày 2/4.

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