Bước qua ngày 2/4, vét hết LỘC trời, gom đầy MAY MẮN, 3 con giáp này vận trình hanh thông, sự nghiệp hưng thịnh, tài chính lên hương, công thành danh toại

Bước qua ngày 2/4 , vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ lên như diều gặp gió. Phúc lành đến với con giáp này có lẽ là hồi đáp chân thực và cảm động nhất cho bạn sau những năm tháng miệt mài cố gắng. Tay trái nắm may mắn, tay phải đón tài lộc.

Công việc có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn. Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn rồi, đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu nhé.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mão sẽ đón vận may tự kéo tới nhà khi bước qua ngày 2/4. Trong công việc, tuổi Mão sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để.

Thu nhập của tuổi Mão sẽ ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn này.

Những người tuổi Mão sẽ đón vận may tự kéo tới nhà khi bước qua ngày 2/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này rất thông minh, biết nhìn xa trông rộng và hòa đồng, hoạt bát nên cũng được lòng người khác. Tuổi Tý thường lên kế hoạch cho từng giai đoạn trong đời, không bốc đồng hay "ngẫu hứng".

Bước qua ngày 2/4, con giáp này sẽ đón nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - được cấp trên trọng dụng, được phát triển bản thân qua những chuyến công tác. Không chỉ vậy, ăn nên làm ra, thanh toán được nợ nần, vụ mùa bội thu... cũng là những điều tốt đến với tuổi Tý.

Bước qua ngày 2/4, con giáp này sẽ đón nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.