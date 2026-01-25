Tử vi 5 ngày tới (26/1 - 31/1): 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Sự nghiệp của tuổi Dần sẽ “thuận buồm xuôi gió” là tín hiệu khởi đầu suôn sẻ dành cho bản mệnh. Ngoài ra, tuổi Dần cần mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực mới để khám phá được thế mạnh của bản thân.

Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và người ấy càng thêm khăng khít, bền chặt hơn do mọi hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống dù không tìm được người bạn đời cho mình.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chăm chỉ, lương hiện, sống có đức có tài, là con giáp có phúc khí dồi dào bậc nhất, vận may tích tụ đủ đầy để vượt sóng vươn lên, biến những nỗ lực bền bỉ thành thành quả xứng đáng.

Giai đoạn này là thời gian hoàng kim rực rỡ của họ khi làm gì cũng thuận, tuổi Hợi dễ gặp quý nhân âm thầm trợ giúp, công việc hanh thông, tiền bạc đên đều đặn, tích tiểu thành đại. Đặc biệt, người kinh doanh thì lợi nhuận tăng dần, người làm công ăn lương cũng có cơ hội cải thiện thu nhập rõ rệt, còn được cất nhắc lên vị trí cao.

Tử vi nói rằng thời gian này, tuổi Hợi càng sống chân thành, biết nắm bắt thời cơ thì càng ngày càng ổn định, con đường giàu có mở rộng theo hướng ổn định và bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!