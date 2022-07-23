Tử vi 5 ngày tới (24/7-28/7), Thần Tài quét sạch mây mù, 3 con giáp tha hồ hứng tiền thiên hạ, vận may vào nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Về vận trình tình cảm, người độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu nên con giáp may mắn này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 10 ngày tới đây.

Người tuổi Dậu tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ trong 5 ngày tới. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn.

Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Người tuổi Dậu tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 5 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn.

Bên cạnh đó, những mối nhân duyên tốt đẹp để bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn.

Người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.