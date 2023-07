Tử vi 5 ngày tới (24/7-28/7), Thần Tài quét sạch mây mù, 3 con giáp tha hồ hứng tiền thiên hạ, vận may vào nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tuổi Sửu

Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu nên con giáp may mắn này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 10 ngày tới đây.

Về vận trình tình cảm, người độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.