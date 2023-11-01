Tử vi 5 ngày tới (2, 3, 4, 5 và 6/11/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, đại hỷ lâm môn, tài lộc nở rộ, vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi 5 ngày tới (2, 3, 4, 5 và 6/11/2023), tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách thông minh và vô cùng tháo vát, không ngại thử sức mình trong những lĩnh vực khó. Vì thế, họ luôn tìm kiếm được cơ hội tỏa sáng nhờ sự kiên trì, cầu tiến. Tử vi 5 ngày tới (2, 3, 4, 5 và 6/11/2023) là lúc cuộc sống của người Mùi vô cùng suôn sẻ, nhận nhiều tin vui bất ngờ.

Công việc gặp nhiều thuận lợi, tài lực như nước đến, làm việc gì cũng thịnh vượng. Người tuổi Mùi không chỉ gặp may mắn trong công việc mà còn có quý nhân phù trợ, con đường làm giàu suôn sẻ, thăng tiến nhanh.

Vận may của họ ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp, chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội lớn, người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều của cải, kiếm được nhiều tiền và cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 5 ngày tới (2, 3, 4, 5 và 6/11/2023), người tuổi Tý có niềm vui bất ngờ vào cuối ngày.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay đã cố gắng rất nhiều, chịu khó tìm hiểu các công việc liên quan.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn đã miệt mài làm việc chăm chỉ, cố gắng nỗ lực cho tương lai của cả hai.

Tài lộc: Tài lộc không chỉ có nỗ lực, bạn chú trọng học cách đầu tư bản thân nhiều hơn.

Sức khoẻ: Bộ môn thể thao nhẹ nhàng cho bạn thời gian rèn luyện cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.