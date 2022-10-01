Tử vi 4 ngày tới (2/10 - 5/10), 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', tài lộc vượng phát, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp bước sang chương mơi, vận trình tràn ngập vinh quang

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 18:35

Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đổi đời, tiền bạc ngập lối đi trong nhà, sự nghiệp xuất sắc có được thành công, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ đủ đường.

Tuổi Mão

Trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Mão được cho nhờ có Tam Hợp che chở, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn cực kỳ vượng phát, gặp nhiều niềm vui và bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để đôi lứa đang yêu tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Còn người độc thân cũng đã mạnh mẽ thể hiện bản thân trước người mình thích hơn trước. 

Tử vi 4 ngày tới cho biết, nhờ có quý nhân hỗ trợ nên công việc và tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu đi lên trong thời gian tới. Công việc trong ngày diễn ra suôn sẻ và may mắn vô cùng. Bạn được cấp trên trọng dụng và giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, con giáp này nếu làm tốt, cơ hội thăng chức sẽ tới với họ sớm hơn dự kiến. 

Chuyện làm ăn của bản mệnh thuận lợi, tiền bạc hanh thông, lợi nhuận càng ngày càng tăng tiến. Các dự án đầu tư được ký kết nhanh chóng, cũng giúp tuổi Mão kiếm về khoản tiền không nhỏ giúp cuộc sống được cải thiện đáng kể. 

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Tử vi 4 ngày tới cho biết, nhờ có quý nhân hỗ trợ nên công việc và tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu đi lên trong thời gian tới. Công việc trong ngày diễn ra suôn sẻ và may mắn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp 4 ngày tới cho biết người tuổi Mùi sở hữu con đường hậu vận thuận lợi trong chuyện làm ăn khi có cơ hội gia tăng tiền bạc nhanh chóng với việc ký kết được những hợp đồng làm ăn béo bở, hứa hẹn đạt lợi nhuận vô cùng khả quan. 

Tài chính dư dả giúp bạn sẽ không cần bận tâm quá nhiều đến vấn đề tiền bạc nhưng cũng không thể vì thế mà tiêu xài hoang phí. Sự nghiệp của tuổi Mùi trong thời gian cũng thăng tiến bội phận, con giáp này nhận được sự trọng dụng của cấp trên, các nhiệm vụ quan trọng đều đưa cho bạn giải quyết, nếu làm tốt khả năng thăng chức lên lương trong năm 2022 này là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Đường tình duyên của bản mệnh có bước đổi mới với những ai còn đang độc thân. Bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, tuổi Mùi hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với đối phương quá nhé.

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Theo tử vi 12 con giáp 4 ngày tới cho biết người tuổi Mùi sở hữu con đường hậu vận thuận lợi trong chuyện làm ăn khi có cơ hội gia tăng tiền bạc nhanh chóng với việc ký kết được những hợp đồng làm ăn béo bở, hứa hẹn đạt lợi nhuận vô cùng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày tới cho biết người tuổi Thìn có một trạng thái tâm lý rất thư thả, hăng hái và nhiệt tình trong mọi việc. Tuổi Thìn có tư tưởng thông thoáng trong mọi vấn đề, vì thế, dù có phải đối mặt với sự cố nào bạn cũng nhanh chóng thích nghi và tìm ra giải pháp thích hợp. 

Sự nghiệp trong thời gian tới của con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, nhờ thế mọi quyết định của con giáp này đều thoải mái và không có áp lực. 

Trong 4 ngày này vận khí của tuổi Thìn dần khởi sắc, mang đến nhiều cơ hội về tài chính. Có thể nói, giai đoạn tới đây chính là thời điểm lý tưởng để bản mệnh đổi mới cách thức kiếm tiền và làm giàu. 

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Sự nghiệp trong thời gian tới của con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, nhờ thế mọi quyết định của con giáp này đều thoải mái và không có áp lực - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (2/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc đỏ chót, vận trình hanh thông, suôn sẻ đủ đường

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (2/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc đỏ chót, vận trình hanh thông, suôn sẻ đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp đúng 3h sáng mai (2/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới hứa hẹn xán lạn.

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