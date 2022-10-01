Chủ nhật (2/10), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bước sang mới, vận trình sắp tới đón nhận nhiều hào quang

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 14:39

Tử vi chủ nhật ngày 2/10 có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc nở rộ, sự nghiệp như bước sang trang mới, hạnh phúc bên gia đình viên mãn.

Tuổi Thân

Được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhạy và không ngại vất vả để có được thành công trong công việc. Nhờ vậy mà trong môi trường làm việc người tuổi Thân được nhiều người tôn trọng và hết lòng giúp đỡ nếu Thân cần nhờ tới. 

Tử vi dự đoán đúng ngày mai - Chủ nhật (2/10) cho biết Thiên Tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho người tuổi Thân. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, nhất là khi thời gian này Thân còn được quý nhân trợ giúp nên hãy mạnh dạn một chút nhé. 

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Tử vi dự đoán đúng ngày mai - Chủ nhật (2/10) cho biết Thiên Tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho người tuổi Thân. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi chủ nhật (2/10/2022) cho biết người tuổi Ngọ sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió. Điều quan trọng nhất đối với Ngọ chính là việc họ phải biết nắm bắt thời cơ thuận lợi mà trời ban cho mình. 

Thời gian tới đây, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù Ngọ là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, không chỉ vậy bản mệnh thời gian tới còn gặp được quý nhân dẫn lối trong nhiều phương diện cả về công việc lẫn kinh doanh nên thu nhập ngày càng thăng tiến, ví tiền cũng dày lên nhanh chóng. 

Ngoài ra những ngày tới đây, cũng là ngày tuổi Ngọ sở hữu nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Cuộc sống sắp tới vô cùng hạnh phúc nếu bạn biết cách ứng xử đúng đắn. 

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Thời gian tới đây, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù Ngọ là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, không chỉ vậy bản mệnh thời gian tới còn gặp được quý nhân dẫn lối trong nhiều phương diện cả về công việc lẫn kinh doanh nên thu nhập ngày càng thăng tiến, ví tiền cũng dày lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trung thực và đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Cũng chính vì thế mà Mão được nhiều người tôn trọng trong bất cứ môi trường nào có sự hiện diện của người tuổi Mão. 

Tử vi ngày mai cho biết đường hậu vận của người tuổi Mão cực kỳ thanh thoát khi họ thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tuy nhiên, để có được những điều trên bản thân Mão cần phải nắm chặt cơ hội của mình, còn không thì rất khó để thay đổi hậu vận của mình trong năm nay. 

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Tử vi ngày mai cho biết đường hậu vận của người tuổi Mão cực kỳ thanh thoát khi họ thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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