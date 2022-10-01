Trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (1/10), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp vượt qua mọi khó khăn, thần may mắn mỉm cười, sự nghiệp - tài lộc cùng lúc bay cao, vận trình suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 15:07

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (1/10) có tới 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ưu ái giúp đỡ mọi việc, sự nghiệp thăng tiến, làm đâu cũng gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp mọi việc êm xui.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình thiện lành, luôn hòa nhã, thích giúp đỡ mọi người. Do đó mà họ luôn tạo được các mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này không có nhiều tham vọng, đối với họ, sự bình yên là quan trọng nhất. Trong công việc cũng vậy, người tuổi Hợi không ngại vất vả, thậm chí là bị chỉ trích để có được thành công sau này nhờ vậy mà họ rất được lòng những người xung quanh. 

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (1/10) nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được thử sức ở những môi trường cao hơn nữa trong công ty. 

Hợi hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa và con đường thăng tiến sẽ được rút ngắn rất nhiều. 

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Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (1/10) nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được thử sức ở những môi trường cao hơn nữa trong công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (1/10) người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ. 

Đặc biệt, công việc của họ cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn nhiều trong thời gian này. Cụ thể, sắp tới đây người tuổi Mùi có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn làm đâu cũng thành công giúp Mùi kiếm được khoản thu nhập khổng lồ. 

Cuộc sống từ đây cũng bước sang trang mới, vợ chồng hạnh phúc viên mãn, con cái liên tục làm cha mẹ tự hào. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (1/10) người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động,ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu mà họ đặt ra. Trong môi trường công việc cũng vậy, họ không ngại bị chỉ trích từ người khác mà luôn sẵn sàng lắng nghe để tự rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Đúng 17h chiều nay người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Tuất biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty. 

Ngoài ra công việc kinh doanh tới đây cũng phát triển trông thấy, được quý nhân chỉ đường dẫn lối Tuất biết được chỗ nào nên đầu tư sẽ sinh ra tiền từ đó giúp cho tài chính của Tuất ngày càng ổn định. 

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Đúng 17h chiều nay người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Tuất biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! 

Chủ nhật (2/10), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bước sang mới, vận trình sắp tới đón nhận nhiều hào quang

Chủ nhật (2/10), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bước sang mới, vận trình sắp tới đón nhận nhiều hào quang

Tử vi chủ nhật ngày 2/10 có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc nở rộ, sự nghiệp như bước sang trang mới, hạnh phúc bên gia đình viên mãn.

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