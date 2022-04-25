Tử vi 4 ngày đầu tuần ( 25/4 - 27/4 ): Top 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, chuẩn bị có quà bất ngờ

Tử vi tuổi Mão dự đoán vận trình thuận lợi, sự nghiệp và công việc phát triển ổn định, có thể mưu cầu tài lộc nhưng cần chú ý thị phi đúng sai.

Vận trình sự nghiệp tương đối chung chung, không có động lực, chỉ tập trung hoàn thành công việc, tài vận có lợi cho những dự án hợp tác trong sự nghiệp, có cơ hội phát triển tài vận cá nhân phát triển, không có ý tưởng thử việc khác nên dễ bỏ lỡ một số cơ hội công việc tốt hơn.

Đường tình duyên thăng trầm, là một ngày hơi bị động, nhất là người mình thích mà không dám chủ động tỏ tình thì rất dễ lỡ duyên. Tuổi Mão không nên nặng lời với những người yêu thương của mình vì có thể họ sẽ rất buồn. Trong công việc, hãy cứ cố gắng bằng tất cả những gì mình đang có vì không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội như bây giờ đâu. Tình hình tài ổn định do bạn đang có nền tảng rất tốt.

Vận trình tài lộc khá tốt, có vận may, dễ thu được nhiều lợi nhuận hơn từ việc hợp tác, lập kế hoạch tiếp thị của chính mình, ngại tiêu tiền nên tiết kiệm được kha khá chi phí, có thể nhận được quà bất ngờ.

Tử vi tuổi Mão dự đoán vận trình thuận lợi, sự nghiệp và công việc phát triển ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 4 ngày đầu tuần của tuổi Thìn dự báo vận khí đan xen, mọi việc sẽ suôn sẻ, bạn có thể đầu tư, hợp tác và tìm kiếm sự giàu có.

Đường tình duyên khởi sắc, người có đôi gặp nhiều thuận lợi, đừng coi thường bản thân, chỉ cần mình vui là được. Người độc thân chưa có nhân duyên lý tưởng, dễ bị đối thủ can thiệp mạnh tay.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, đồng nghiệp hòa thuận, giúp đỡ nhiệt tình nên hiệu quả công việc cao, có những cơ hội nhất định nhưng vấp phải đối thủ cạnh tranh.

Vận may tài lộc hơi kém, cần tự nỗ lực tham gia các cuộc thi để kiếm tiền, ham muốn chi tiêu mạnh mẽ dễ dẫn đến hao hụt tiền bạc. Bạn cũng có nhiều dự định hơn trong công việc nhưng chưa thể thực hiện được. Sắp tới đừng để người khác phải lo nghĩ nhiều cho bạn về tài chính.

Tử vi 4 ngày đầu tuần của tuổi Thìn dự báo vận khí đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 4 ngày đầu tuần của tuổi Ngọ cho thấy vận thế tăng tiến, hợp tác đầu tư sẽ có lợi. Đường tình duyên ổn định, người có đôi biết quan tâm chia sẻ giúp tình cảm gắn bó. Người độc thân được quý nhân đưa đường chỉ lối gặp nhân duyên tốt, nhưng muốn nảy sinh tình cảm thì càng phải cố gắng nhiều hơn.

Vận trình công việc đi ngang, có áp lực khi phải đối mặt với một số công việc khó khăn, thuận lợi cho những dự án hợp tác trong sự nghiệp, dễ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý nhân, có lợi cho việc cải thiện thành tích, học hành cũng thuận lợi.

Chính Ấn chỉ dẫn, người tuổi Ngọ tìm ra cách để khẳng định tài năng của mình. Dù cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ khó khăn đến đâu đi nữa, bạn cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết hợp lý, sáng tạo nhất.

Tử vi 4 ngày đầu tuần của tuổi Ngọ cho thấy vận thế tăng tiến, hợp tác đầu tư sẽ có lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo