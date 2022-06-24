Tử vi 4 ngày cuối tháng (27/6 – 30/6), 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa đất trời, công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình tài lộc khởi sắc, tiền vàng đầy tủ, thành đạt vô biên, đời lên đỉnh

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. Người tuổi Mùi cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại.

4 ngày cuối tháng (27/6 – 30/6) này, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Từ tháng 7 dương trở đi, tuổi Mùi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Thời gian trước đây, con giáp tuổi Dần gặp rất nhiều đen đủi do vấp phải hạn tiểu nhân nặng nề. Có thể nói là thị phi liên tiếp bủa vây, rất dễ mang tiếng xấu.

Nhưng càng về sau, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. May mắn liên tiếp đến với người tuổi Dần. Năng lực và tài năng bản thân được cấp trên nhìn nhận, đánh giá cao nên con giáp này sẽ nhận được những dự án tốt và thu về những khoản thu nhập không nhỏ.

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Đặc biệt 4 ngày cuối tháng (27/6 – 30/6), vận đào hoa của người tuổi Dần càng vượng phát, nếu không là hỷ sự về hôn nhân thì cũng là tin vui có thêm quý tử.

Tuổi Thân

Khoảng thời gian vừa qua, người tuổi Thân không gặp may mắn trên con đường tài lộc, mọi thứ đều chưa thể đi vào giai đoạn ổn định.

Nhưng may mắn thay, nửa cuối năm 2020 này, vận thế của họ đã có sự thay đổi đáng kể, khiến họ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người.

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Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của Thái Tuế nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Đặc biệt, 4 ngày cuối tháng (27/6 – 30/6), nhờ sự may mắn của mình, họ còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để bản mệnh thoải mái chi tiêu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.