Tuần mới từ ngày 27/6: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý nhân phía trước, Thần tài phía sau, hậu vận an nhàn, viên mãn, đời nở hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 13:16

Trong tuần tới, những con giáp này nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn nỗ lực để thăng tiến, làm việc luôn chăm chỉ có trách nhiệm, thậm chí trong công việc có thể nói là người công chính nghiêm minh, song đối xử với mọi người cũng rất rộng rãi, nghĩa khí, chân thành và khoan dung.

Với người tuổi Thìn làm trong chốn quan trường, thì đường quan vận sẽ hanh thông, mọi việc thuận lợi, yên ổn, có cơ hội thăng quan phát tài. Hoặc ngay cả những người đi làm bình thường thì trong năm này cũng sẽ có vận may như thăng chức tăng lương.

Tuần mới từ ngày 27/6: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý nhân phía trước, Thần tài phía sau, hậu vận an nhàn, viên mãn, đời nở hoa rực rỡ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn thông minh, tháo vát, có tài năng, thực lực không thể coi thường, đa phần trong công việc thường sẽ giữ vị trí lãnh đạo, có quyền lực nhất định.

Người tuổi Thìn trong năm 2022 này cũng chính là những người sở hữu may mắn. Không chỉ sự nghiệp phát triển thuận lợi, thăng tiến nhanh, có được vị trí quan trọng trong công việc mà đường tài vận của họ cũng rất tốt, thường có được lợi ích to lớn từ ngay trong những việc tầm thường, không đáng quan tâm. Chính tài, thiên tài đều tốt ngoài sức tưởng tượng của bản thân, muốn không phát tài cũng khó.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đã phải trải qua một thời gian dài không mấy suôn sẻ nhưng sang đến nay, họ sẽ được chào đón bằng những vận may không thể ngờ tới, đặc biệt là đường sự nghiệp.

Dựa vào trí thông minh và đức tính cần cù chăm chỉ của mình, nếu biết nắm chắc các cơ hội thì trong năm nay, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, đạt được sự thăng tiến mĩ mãn trong công việc.

Tuần mới từ ngày 27/6: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý nhân phía trước, Thần tài phía sau, hậu vận an nhàn, viên mãn, đời nở hoa rực rỡ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, đường tình cảm của tuổi Dậu trong tuần tới này cũng vô cùng ngọt ngào và có mệnh đào hoa, họ sẽ gặp được nhiều chuyện vui.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Tuần mới từ ngày 27/6: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý nhân phía trước, Thần tài phía sau, hậu vận an nhàn, viên mãn, đời nở hoa rực rỡ - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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