Tử vi 4 ngày (28, 29, 30 và 31/10): 3 con giáp nhờ hồng phúc tề thiên, cuộc sống thăng hoa rực rỡ, tình tiền thập toàn thập mỹ

Được Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ tìm ra cơ hội để phát huy khả năng của mình, ngay cả khi phải đối diện với khó khăn đi nữa. Ngọ gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh và được lãnh đạo khen ngợi, thậm chí dành cho một phần thưởng nóng.

Không như những con giáp khác, tuổi Mùi thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng sự kiên trì nhẫn nạn đã giúp họ ngày càng mạnh mẽ và tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Đa số những người tuổi Mùi có xuất thân bằng không nhưng họ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thành công bước đầu mà thôi, vì thế bản mệnh chớ vội vàng thỏa mãn. Hãy tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu cao xa hơn, vì Ngọ hoàn toàn có thể đứng ở một vị thế xứng đáng hơn hiện tại nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học trong những ngày này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ làm việc càng thu về nhiều lợi nhuận. Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần có quý nhân xuất hiện, đưa đường dẫn lối họ sẽ tự mình tạo được một cuộc sống viên mãn như mong ước.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá hiền lành, nhút nhát. Họ không thích đám đông và cũng không có nhiều bạn bè. Người tuổi này có trái tim ấm áp, họ biết thông cảm và bao dung cho người khác. Họ trung thực, thẳng thắn, nói được, làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, người tuổi Hợi được dự đoán sẽ tìm được công việc mà mình tâm đắc. Những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc. Sự nghiệp của họ thời gian trước gặp nhiều khó khăn, bị chững lại đến nay đang từng bước đi lên. Đồng thời, trong thời điểm này, vận quý nhân của người tuổi Hợi rất vượng, họ được người tốt giúp đỡ, có nhiều bước tiến trong công việc lẫn cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.